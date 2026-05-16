A 48 anni, Sandra Hüller si è presentata a Cannes con un abito teatrale che ha conquistato il pubblico.

Fabienne Ba.
Screen du film « Projet Dernière Chance » (Project Hail Mary)

L'attrice tedesca Sandra Hüller ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) per la première di "Fatherland" indossando una splendida creazione Chanel. Già acclamata per la sua interpretazione nel film, ha sfoggiato un look decisamente teatrale.

Una silhouette costruita come un dipinto

Per l'attesissima première di "Fatherland", Sandra Hüller ha optato per una creazione Chanel pensata per un forte contrasto. La parte superiore dell'abito ricordava una sfera bicolore di piume, unendo il bianco e il nero e creando un effetto voluminoso che catturava immediatamente lo sguardo. Sotto questo corpetto, l'abito scendeva in raso nero, la cui fluidità bilanciava l'impatto visivo della parte superiore. Il contrasto tra la morbida texture grezza delle piume e la levigatezza luminosa del raso creava una silhouette a due elementi, in cui ciascun elemento completava l'altro.

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Un aspetto coerente con una carriera impegnativa

Questa presenza di spicco a Cannes non è casuale. Sandra Hüller ha calcato il red carpet per la prima di "Fatherland", film per il quale ha già ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione. Questo successo è parte di una carriera internazionale in rapida ascesa.

L'attrice è inoltre impegnata in altri tre progetti cinematografici nel 2027, che stanno suscitando notevole interesse tra osservatori e critici. Questa fitta agenda pone Sandra Hüller al centro delle conversazioni cinefile e conferisce a ogni sua apparizione pubblica un significato particolare.

Con il suo abito Chanel, composto da un corpetto bicolore impreziosito da piume e una gonna in raso nero, Sandra Hüller ha trasformato la sua apparizione a Cannes per la première di "Fatherland" in un momento di moda attesissimo. Con una stagione cinematografica ricca di impegni in programma per il 2027, le sue prossime apparizioni sul red carpet promettono di essere altrettanto seguite con attenzione.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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