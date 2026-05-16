"La mamma più bella": la modella Elsa Hosk mette in mostra il suo pancione in un completo di raso.

Su Instagram, la modella svedese Elsa Hosk ha condiviso una carrellata di foto che hanno subito conquistato i suoi follower. Vestita con un completo di raso bianco, occhiali da sole e una borsa in camoscio, ha posato con sicurezza, lasciando intravedere delicatamente il pancione tra le spalline di una camicia oversize. L'immagine è stata accolta con migliaia di commenti sotto il post.

Un look total satin per un'eleganza premaman sofisticata.

Per questi nuovi scatti, Elsa Hosk ha optato per un impeccabile tailleur pantalone, realizzato in un luminoso raso che cattura la luce del giorno. La camicia, indossata aperta e oversize, lascia intravedere il ventre arrotondato, mentre i pantaloni ampi e fluidi slanciano la sua silhouette slanciata. Un approccio decisamente minimalista, dove la ricchezza del tessuto è protagonista assoluta.

Per gli accessori, Elsa Hosk ha optato per una borsa in camoscio color tortora, in perfetto contrasto con il bianco del suo outfit. Grandi occhiali da sole a farfalla con lenti marroni aggiungono un tocco retrò, quasi cinematografico. Un'acconciatura elegante e discreti sandali neri completano il look: Elsa Hosk sfoggia uno stile premaman che dimostra come eleganza e comfort possano coesistere alla perfezione, anche quando la silhouette cambia nel corso dei mesi.

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Una gravidanza celebrata

Questo post fa parte di una strategia che la modella ha adottato: mostrare il suo corpo in gravidanza senza nasconderlo. Il 10 aprile 2026, Elsa Hosk ha annunciato ufficialmente la sua seconda gravidanza attraverso una serie di foto scattate da Yulia Gorbachenko. All'epoca, aveva detto ai suoi follower che stava "portando in grembo un piccolo tesoro" da sei mesi.

Un annuncio inizialmente censurato da Instagram – la piattaforma aveva rimosso il suo post originale – prima che lei reagisse pubblicamente: "Vorrei che la gente non considerasse la pancia delle donne incinte qualcosa di offensivo, ma questa è la situazione attuale". Elsa Hosk aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Tom Daly, un uomo d'affari britannico con cui ha già una figlia, Tuulikki Joan, nata nel febbraio 2021.

Un'ondata di commenti positivi

I commenti sotto il post si sono susseguiti a ritmo incalzante. "La mamma più bella", "Sei radiosa" : gli utenti di internet hanno elogiato sia la bellezza del look che la luminosità della modella in vista del parto. Molti hanno sottolineato la semplicità dell'allestimento, in netto contrasto con le convenzioni spesso più teatrali dei tradizionali servizi fotografici di maternità.

Ciò che in molti ricordano di più è la coerenza del messaggio di Elsa Hosk sin dal suo annuncio: non nascondere nulla, rimanere discreta, celebrare il corpo così com'è. Questa posizione è in linea con quella di altre modelle della sua generazione, come Jasmine Tookes, che ha sfilato per Victoria's Secret incinta nel 2025, e contribuisce a cambiare la rappresentazione del corpo materno nell'industria della moda.

Tra raso scintillante, accessori scelti con cura e il pancione mostrato con orgoglio, Elsa Hosk ha creato uno dei suoi post più popolari della stagione. A poche settimane dall'arrivo del suo secondo figlio, la modella svedese ci ricorda, post dopo post, che la gravidanza non è qualcosa da nascondere, ma una tappa da celebrare.