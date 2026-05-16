Questa giacca indossata da Margot Robbie conferma il ritorno dello stile "Indie Sleaze".

L'attrice e produttrice australiana Margot Robbie è da tempo associata a capi basici e di qualità nel mondo della moda. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essere cambiato nel suo guardaroba, e la sua ultima apparizione a Londra ne ha fornito la conferma più evidente.

La giacca da ufficiale con alamari dorati: il pezzo forte del look.

È stata alla prima londinese dello spettacolo teatrale "1536" che Margot Robbie ha ufficialmente svelato il suo cambio di stile. Si è presentata con un completo di Alexander McQueen, abbracciando con sicurezza i codici dell'Indie Sleaze, quell'estetica "ribelle" degli anni 2010 che sta vivendo un trionfale ritorno nel 2026.

Il pezzo forte dell'outfit era una giacca corta e strutturata da ufficiale, direttamente ispirata alle uniformi napoleoniche. Le imponenti alamari dorati sul petto e sui polsini le conferivano un carattere immediatamente riconoscibile: un connubio tra tradizione militare e audacia fashion. Sotto la giacca, un top nero aderente e i bumster, gli iconici pantaloni a vita bassa di Alexander McQueen che lasciano intravedere con discrezione la parte bassa della schiena.

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Cos'è Indie Sleaze?

L'estetica "Indie Sleaze" è nata tra il 2000 e il 2010, alimentata dalla scena musicale indipendente e dalla vita notturna di Brooklyn e Shoreditch: frangia, jeans scoloriti, pelle invecchiata, tessuti sovrapposti e un look "post-sbornia" ma senza sforzo. Tornata prepotentemente alla ribalta su Instagram e sulle passerelle a partire dal 2024, si incarna ora in capi specifici, tra cui la giacca militare è diventata uno dei simboli più riconoscibili.

La giacca dell'ufficiale, un elemento chiave per il 2026

La giacca militare incarna perfettamente il trend Indie Sleaze: un look "ribelle" e quella nonchalance ultra-fashion che ha caratterizzato gli anni 2010. Tornata prepotentemente alla ribalta su Instagram e sulle passerelle, si sta affermando come il capo must-have della stagione, reinterpretato per adattarsi a ogni stile. Nera o blu navy con jeans slavati e stivali di pelle, rosso acceso come quella indossata di recente dalla cantautrice Dua Lipa con semplici shorts di jeans, o come quella di Margot Robbie in versione sartoriale con un tocco originale, la giacca si adatta a tutto e a tutti.

Alamari dorati, pantaloncini corti e una giacca da ufficiale di Alexander McQueen: Margot Robbie non si è limitata ad adottare una tendenza, l'ha incarnata. Quest'anno, il 2026, l'Indie Sleaze non ha più bisogno di scusarsi per esistere.