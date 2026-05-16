Questa giacca indossata da Margot Robbie conferma il ritorno dello stile "Indie Sleaze".

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

L'attrice e produttrice australiana Margot Robbie è da tempo associata a capi basici e di qualità nel mondo della moda. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essere cambiato nel suo guardaroba, e la sua ultima apparizione a Londra ne ha fornito la conferma più evidente.

La giacca da ufficiale con alamari dorati: il pezzo forte del look.

È stata alla prima londinese dello spettacolo teatrale "1536" che Margot Robbie ha ufficialmente svelato il suo cambio di stile. Si è presentata con un completo di Alexander McQueen, abbracciando con sicurezza i codici dell'Indie Sleaze, quell'estetica "ribelle" degli anni 2010 che sta vivendo un trionfale ritorno nel 2026.

Il pezzo forte dell'outfit era una giacca corta e strutturata da ufficiale, direttamente ispirata alle uniformi napoleoniche. Le imponenti alamari dorati sul petto e sui polsini le conferivano un carattere immediatamente riconoscibile: un connubio tra tradizione militare e audacia fashion. Sotto la giacca, un top nero aderente e i bumster, gli iconici pantaloni a vita bassa di Alexander McQueen che lasciano intravedere con discrezione la parte bassa della schiena.

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Cos'è Indie Sleaze?

L'estetica "Indie Sleaze" è nata tra il 2000 e il 2010, alimentata dalla scena musicale indipendente e dalla vita notturna di Brooklyn e Shoreditch: frangia, jeans scoloriti, pelle invecchiata, tessuti sovrapposti e un look "post-sbornia" ma senza sforzo. Tornata prepotentemente alla ribalta su Instagram e sulle passerelle a partire dal 2024, si incarna ora in capi specifici, tra cui la giacca militare è diventata uno dei simboli più riconoscibili.

La giacca dell'ufficiale, un elemento chiave per il 2026

La giacca militare incarna perfettamente il trend Indie Sleaze: un look "ribelle" e quella nonchalance ultra-fashion che ha caratterizzato gli anni 2010. Tornata prepotentemente alla ribalta su Instagram e sulle passerelle, si sta affermando come il capo must-have della stagione, reinterpretato per adattarsi a ogni stile. Nera o blu navy con jeans slavati e stivali di pelle, rosso acceso come quella indossata di recente dalla cantautrice Dua Lipa con semplici shorts di jeans, o come quella di Margot Robbie in versione sartoriale con un tocco originale, la giacca si adatta a tutto e a tutti.

Alamari dorati, pantaloncini corti e una giacca da ufficiale di Alexander McQueen: Margot Robbie non si è limitata ad adottare una tendenza, l'ha incarnata. Quest'anno, il 2026, l'Indie Sleaze non ha più bisogno di scusarsi per esistere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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