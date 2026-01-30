Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, illumina la passerella con un abito dorato alla Fashion Week

Sfavillante e sicura del suo stile, la modella e attrice franco-italiana Deva Cassel, figlia dell'attrice e modella italiana Monica Bellucci e dell'attore, regista e produttore franco-brasiliano Vincent Cassel, ha rubato ancora una volta la scena. Alla sfilata Elie Saab Haute Couture Primavera/Estate 2026, ha fatto scalpore con un sontuoso abito dorato, degno di una fiaba moderna.

Un momento sospeso al Palais de Chaillot

È nella spettacolare cornice del Palais de Chaillot a Parigi che Deva Cassel ha calcato la passerella, incarnando perfettamente l'eleganza senza tempo tanto cara alla maison libanese. Il suo incantevole abito, interamente ricamato a mano, era caratterizzato da una parte superiore di paillettes dorate che sfumavano in argento, evocando l'incontro tra il Sole e la Luna. Il tessuto beige, leggero come un soffio, si increspava a ogni passo, offrendo un balletto visivo di luce e movimento.

I suoi lunghi capelli neri, leggermente ondulati, le incorniciavano il viso, esaltandone l'aura magnetica. Il pubblico incantato non aveva occhi che per questa apparizione di una bellezza quasi cinematografica, chiara eredità della celebre madre, Monica Bellucci, ma con un tocco unico.

La nuova musa delle passerelle

Dal suo debutto nel 2020 come volto della fragranza Dolce Shine di Dolce & Gabbana, Deva Cassel si è affermata come una delle figure di spicco della nuova generazione di modelle. A soli 21 anni, sfila per le più grandi maison di moda: Jacquemus, Courrèges, Coperni e ora più volte per Elie Saab, di cui sembra incarnare perfettamente lo stile con la sua naturale poesia.

Nell'ottobre del 2025, aveva già inaugurato la sfilata della casa di moda libanese con un completo color cachi sorprendentemente chic, poi con un top in pitone. Questa volta, con il suo etereo abito dorato, compie un altro passo nella sua ascesa alla celebrità, confermando il suo talento e il suo carisma unico.

Un'eredità sublime

Essere figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel attira inevitabilmente l'attenzione. Deva Cassel, tracciando la propria strada nella moda, riesce a trovare un equilibrio tra tradizione e indipendenza. Pur condividendo l'eleganza mediterranea e lo sguardo ammaliante della madre, aggiunge un'energia moderna, quasi spirituale, che affascina sia gli stilisti che il pubblico.

Nelle sale dorate del Palais de Chaillot, Deva Cassel non si è limitata a sfilare: ha incarnato grazia e trasmissione artistica. In un abito dorato firmato Elie Saab, la figlia dell'iconica coppia del cinema francese ha dimostrato di non essere semplicemente "la figlia di", ma una musa a pieno titolo, pronta a scrivere la propria storia sotto i riflettori.