Anya Taylor-Joy sfoggia un abito dorato sul red carpet

L'attrice anglo-americana Anya Taylor-Joy, membro della giuria del 22° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, ha recentemente incantato il pubblico il secondo giorno con un abito Dior dorato. Questa creazione realizzata su misura ha esaltato la sua figura sul red carpet marocchino.

Una creazione magistrale di Dior

L'abito color oro metallizzato, con le sue pieghe fluide e l'assenza di maniche, avvolgeva perfettamente la figura dell'attrice. Indossato il secondo giorno del festival, evocava una fluidità quasi liquida nei movimenti, mentre i dettagli floreali che adornavano il corpetto aggiungevano un tocco di delicatezza e raffinatezza al look generale.

Acconciature e trucco glamour-chic

Anya Taylor-Joy ha optato per un elegante chignon alto che metteva in risalto i suoi orecchini di diamanti a forma di ali d'uccello, mentre il trucco scuro e smoky accentuava il suo sguardo magnetico. Questo look assolutamente glamour completava la brillantezza dell'abito, facendola assomigliare a un'antica dea sotto le luci sfarzose.

Al centro della prestigiosa giuria

Membro della giuria presieduta dal regista e sceneggiatore sudcoreano Bong Joon-ho, insieme all'attrice americana Jenna Ortega e alla regista e sceneggiatrice francese Julia Ducournau, Anya Taylor-Joy ha onorato il 22° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, che ha premiato anche l'attrice, regista e produttrice americana Jodie Foster e il regista, sceneggiatore, romanziere e produttore cinematografico messicano Guillermo del Toro. La sua presenza ha confermato il suo status di icona della moda e del cinema.

Con questa apparizione abbagliante, Anya Taylor-Joy riafferma ancora una volta la sua influenza sulla scena della moda internazionale. Tra il suo stile impeccabile e la sua presenza di spicco nella giuria, l'attrice si è affermata come una delle figure più sorprendenti del Marrakech International Film Festival di quest'anno. La sua interpretazione, un mix di eleganza, modernità e carisma, rimarrà senza dubbio uno dei momenti salienti del red carpet di quest'anno.