Sotto il sole, Elizabeth Hurley (60 anni) mette in mostra la sua figura

Elizabeth Hurley continua a dimostrare un'incrollabile sicurezza di sé. L'attrice, modella e produttrice britannica ha condiviso una foto in costume da bagno su Instagram, catturando l'essenza di un'estate prolungata nonostante l'inverno e rivelando un trucco fotografico imparato da un grande nome della moda.

Un abito da "moglie della mafia" che mette in risalto la sua figura

In questo post, Elizabeth Hurley posa su una spiaggia assolata, indossando un costume intero leopardato con catene dorate, un trend "mob wife" del 2000 che esalta la sua figura. Il top e lo slip a triangolo scollati, decorati con catene e fermagli metallici, si abbinano perfettamente ai suoi capelli abbronzati e castani con riflessi biondi.

Pochi giorni dopo aver festeggiato il Natale in pigiama coordinato con il compagno Billy Ray Cyrus, l'attrice di "Austin Powers" e "Royals" ha optato per un look estivo: il suo inconfondibile trucco smokey eye, eyeliner nero, labbra nude e orecchini a cerchio per un tocco di brillantezza. La didascalia? "La vita è una spiaggia", semplice ed evocativa.

Il trucco fotografico infallibile imparato da Steven Meisel

Elizabeth Hurley non si limita a posare; condivide un consiglio tratto dal suo primo servizio fotografico per la copertina di Vogue America nel 1998, scattato dal leggendario fotografo Steven Meisel. "Meisel mi ha insegnato quanto sia fondamentale la retroilluminazione per una foto in spiaggia che valorizzi il corpo", spiega. Nell'immagine, dimostra la tecnica appoggiandosi a una palma da cocco, con la luce del sole sullo sfondo che crea un alone luminoso che accentua la sua figura e illumina la sua pelle. È un trucco che usa ancora oggi per risultati "perfetti".

Elizabeth Hurley incarna una visione di invecchiamento glamour e sportivo. Creatrice del suo marchio, indossa spesso costumi da bagno durante tutto l'anno. Questo post, condiviso alla fine del 2025, ispira migliaia di fan che ammirano la sua bellezza al sole.