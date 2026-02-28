"Sei stupenda": le foto dell'attrice americana in Thailandia stanno suscitando scalpore

Victoria Justice, ex star della sitcom americana "Victorious", ha recentemente fatto parlare di sé sui social media con le foto della sua vacanza a Koh Samui, in Thailandia. Con la semplice didascalia "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" , la serie di foto ha ottenuto oltre 250.000 "Mi piace", celebrando la sua abbronzatura naturale a bordo di una piscina a sfioro.

Piscina a sfioro paradisiaca

Nell'immagine principale, l'attrice e cantautrice americana posa a bordo di una piscina turchese. Poi, vestita con un colorato abito a righe e una camicia bianca oversize, con i capelli raccolti in uno chignon alto e gli occhiali da sole, sorseggia un drink, mentre la sua manicure dorata e i delicati orecchini completano questo look da vacanza chic.

Il post alterna tra tramonti sulla spiaggia, colorati piatti thailandesi, succhi di frutta esotici e pose rilassate. Dalla spiaggia incontaminata alle palme da cocco, Victoria cattura l'essenza del lusso tropicale, pur rimanendo autentica e radiosa.

I fan sono completamente in soggezione

Un account di fan elogia "la perfezione della piscina, la brezza marina e la serena sicurezza". Le reazioni si susseguono: "Rendi la Thailandia ancora più bella!" , "Vivo indirettamente!" , "Sublime!". Altri intervengono: "Questa luce è irreale", "Sembra una cartolina vivente", "Come fai a essere così radiosa?" . Emoji di sole, onde e cuori inondano il post, mentre i fan chiedono già a gran voce l'indirizzo segreto della villa e il marchio del suo appartamento di due stanze.

Nel giro di poche ore, le foto di Victoria Justice hanno ottenuto migliaia di "Mi piace" e condivisioni. Alcuni l'hanno descritta come "l'incarnazione del sole", mentre altri ne hanno elogiato "l'eleganza naturale e spontanea". Con riflessi turchesi, pelle dorata e un sorriso sereno, le immagini sembravano sospendere il tempo.

Victoria Justice fonde brillantemente serie TV, musica e momenti spontanei in spiaggia. Queste immagini thailandesi sono un promemoria del suo "fascino senza tempo", che continua ad affascinare il pubblico.