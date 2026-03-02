Madonna in pizzo infiamma la settimana della moda di Milano

Madonna ha dimostrato ancora una volta di essere "la regina dello stile" con una splendida apparizione alla sfilata Dolce & Gabbana Autunno/Inverno 2026/2027 durante la Settimana della Moda di Milano. Seduta in prima fila, ha infiammato l'evento con un corto abito in pizzo nero, al tempo stesso gotico e incredibilmente couture.

Un abito in pizzo con accenti gotici

Per l'occasione, Madonna ha optato per un abito sottoveste in pizzo nero con corsetto. L'abito presentava uno spacco che rivelava collant neri e décolleté nere a punta. Questa combinazione di corsetto strutturato, pizzo delicato e taglio corto ha creato un look gotico molto sobrio, a metà strada tra boudoir e red carpet.

Per bilanciare questo look, Madonna ha indossato sopra un cappotto/blazer nero aderente, indossato aperto. Le spalle precise, il taglio sartoriale e la lunghezza del cappotto hanno aggiunto un tocco di raffinatezza, come una "corazza couture". Una borsa nera al braccio ha completato questo look total black, perfettamente in linea con il DNA di Dolce & Gabbana.

Gli accessori che fanno la differenza: occhiali da sole neri e guanti turchesi

Fedele alla sua immagine di "star intoccabile", Madonna ha indossato anche grandi occhiali da sole neri in prima fila, accentuando il suo alone di mistero e il suo status iconico. Il dettaglio più inaspettato del suo outfit, tuttavia, sono stati i guanti verde acqua, in netto contrasto con l'insieme total black. Questa scelta cromatica vibrante, quasi teatrale, ha infuso un tocco di stravaganza e modernità in un look altrimenti molto dark, evidenziando al contempo la sua capacità di infrangere le regole con un singolo accessorio.

Un'apparizione virale, dalla prima fila a Instagram

Madonna non ha solo fatto colpo nello showroom: ha anche condiviso un video di se stessa mentre camminava su un balcone con vista sullo skyline di Milano, indossando lo stesso abito. La didascalia era un semplice "Ciao Milano 🇮🇹" – sufficiente a scatenare una raffica di commenti da parte dei suoi fan, felici di vederla tornare all'estetica "corsetto e pizzo" che ha plasmato la sua leggenda.

Con questo abitino in pizzo nero, il suo corsetto gotico e i suoi guanti turchesi, Madonna ha ricordato a Milano che rimane una vera forza della moda. Ha rivisitato con successo i suoi codici iconici – nero intenso e accessori vistosi – adattandoli al clima attuale. Il risultato: un'apparizione che ha generato molto entusiasmo, sia in prima fila che sui social media.