Di fronte ai commenti sul suo fisico, questa tennista sta cambiando le percezioni

Una tennista, considerata "non abbastanza atletica" per rispondere alle palle delle avversarie e far stridere le sue scarpe da ginnastica sul campo in terra battuta, sta democratizzando le curve sotto le gonne a pieghe. Con gentilezza, Sandy (@seindie su Instagram) dimostra che lo sport non ha limiti di taglia e che l'abilità in campo non si misura solo con la circonferenza dei fianchi. Una splendida sfida alle norme sociali.

Le figure formose hanno il loro posto sui campi da gioco.

Non servono le braccia scolpite di Sabalenka o le gambe aggraziate di Naomi Osaka per schiacciare la palla e afferrarla all'ultimo secondo con un'acrobazia degna di una spaccata. Eppure, nell'immaginario collettivo, bisogna assolutamente avere muscoli visibili ed essere " leggeri come una piuma " per praticare questo sport impegnativo con la racchetta, che richiede resistenza, agilità e forza fisica. L'aspetto non fa l'atleta. Del resto, è solo un dettaglio di poco conto tra le reti. Tranne per il fatto che, come sempre, le misure delle donne sembrano contare più dei loro punteggi.

La content creator Sandy (@seindie su Instagram) sfida l'immagine del "corpo ideale" e ribalta i canoni di magrezza. Questa giovane donna piena di vita, con la sua grande passione per lo sport, non si limita a guardare le partite di Wimbledon dal divano, ma partecipa attivamente al tennis a livello amatoriale.

Mentre degli sconosciuti, protetti dai loro nickname, le offrono consigli ipocriti di "fare più sport", lei risponde con il suo impressionante palmarès. "Questo fine settimana ho giocato tre partite di padel, due di tennis e ho vinto una finale", dichiara, come una palla al centro del servizio o un sasso lanciato in uno stagno. Perché, sebbene Sandy (@seindie) abbia vinto diverse medaglie, non si è ancora guadagnata il riconoscimento di questa società, che giudica il talento atletico in base alla circonferenza della pancia o delle cosce.

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La circonferenza della vita non definisce le capacità atletiche di una persona.

"Mi alleno perché mi dà gioia", dichiara subito. Come a voler chiarire che non lo fa per "dimagrire" o "perdere peso". Perché no, Sandy (@seindie) non insegue un ideale, ma solo delle palline giallo neon. Considerate outsider estetiche o eccezioni anatomiche, le donne con corpi curvy sono in costante competizione con gli standard di bellezza.

Quando le donne hanno una muscolatura prominente, vengono criticate per " mascolinizzare " o "sabotare il loro potenziale di eleganza", come è successo a Serena Williams. E, paradossalmente, quando hanno la cellulite, accumuli di grasso o una pancia flaccida invece di addominali scolpiti, viene detto loro che trarrebbero beneficio dal "perdere peso" e "tonificare". Tuttavia, che i muscoli siano molto visibili o coperti dal grasso, una donna non dovrebbe mai essere squalificata a causa del suo corpo.

Le curve che sono ancora troppo spesso associate a una mancanza di attività

Secondo una convinzione persistente e ostinata, le persone in sovrappeso o obese devono la loro forma fisica alla pigrizia e alla mancanza di motivazione. Per molti, i rotolini di grasso sono il riflesso di sciatteria, pasti ipercalorici, spuntini continui, consumo eccessivo di patatine e passività. Come se potessero leggere la pelle e giudicare un corpo dall'aspetto. Queste conclusioni affrettate illustrano principalmente la grassofobia quotidiana.

Questa tennista lo sperimenta a ogni scambio, ma Sandy (@seindie) si rifiuta di lasciare che i commenti a bordo campo determinino il suo valore. Dietro i loro schermi, alcuni spettatori improvvisati credono ancora che un corpo formoso o sovrappeso sia incompatibile con un fisico atletico. Confondono la forma del corpo con la forma fisica, l'aspetto con la prestazione e la forma fisica con l'abilità.

La testimonianza di Sandy (@seindie) ci ricorda una verità spesso dimenticata: non esiste un solo modo di essere atletici. La potenza non si misura solo con addominali scolpiti, la resistenza non è determinata dalla circonferenza della coscia e l'agilità non è determinata dalla taglia dei vestiti. La palla non chiede al giocatore che la colpisce quanto pesa. Il punteggio, tuttavia, riflette solo ciò che accade realmente sul campo.