A 56 anni, si è liberata dalle regole della moda che un tempo erano considerate "intoccabili".

A partire dai 50 anni, le donne sono tenute a conformarsi a maglioni pesanti e pantaloni monotoni. Le riviste ricordano loro incessantemente che "il fantasy non è più adatto alla loro età" e che "l'era delle minigonne è un lontano ricordo". In realtà, sono libere di fare ciò che vogliono con il loro corpo e il loro guardaroba. Una content creator illustra brillantemente questo concetto con delle cinghie di pelle che le cingono la silhouette.

Cinturini in pelle al posto della vecchia maglieria

È una dichiarazione di guerra contro le convenzioni e una dichiarazione d'amore per l'età. Mentre la maggior parte delle cinquantenni non conosce più la sensazione di canottiere con spalline sottili sul petto, né l'effetto di una gonna di pelle sulle cosce, la content creator @51_et_alors.officiel realizza le loro fantasie sartoriali e confuta tutto ciò che si legge sui media di moda. Lungi dal confondersi con capi che la annullano invece di valorizzarla, e dal soccombere al dress code obsoleto delle riviste patinate, esprime la sua personalità attraverso ogni look.

Quando si tratta di vestirsi, non ci sono regole o linee guida, e questa cinquantenne con i suoi capelli rossi lo dimostra con sicurezza. Indossa colori dove gli altri si impongono alla discrezione. Sfoggia tagli di capelli corti dove la maggior parte delle sue coetanee si limita a tessuti ultra coprenti. Mentre la società si sforza di far sparire le over 50 nei loro abiti, questa creatrice di contenuti argentata sostituisce il noioso cardigan di maglia con un outfit che è l'antitesi stessa della modestia e della compostezza.

In un video "look of the day", un format che rimane la sua specialità, doma una suggestiva gonna di pelle. Non è la classica gonna da indossare con gli stivaletti, ma piuttosto un accessorio ornamentale. Decorata con cinturini e fibbie, sembra uscita direttamente dal guardaroba privato di Anastasia Grey o recuperata da un concerto rock. Un capo che la "polizia di stile" avrebbe condannato per essere troppo volgare, ma che la cinquantenne fa suo con un'eleganza quasi innata. Abbinandolo a un abito -maglione nero, una giacca scozzese e stivali rossi, crea un look iconico.

La moda non ha limiti d'età: è incarnata.

A partire dai 50 anni, le donne non si sentono più abbastanza attraenti per abiti alla moda, ma si considerano ancora troppo giovani per scarpe con il velcro e abiti-camicia kitsch. In questo momento cruciale, si accontentano di un guardaroba basico, che stride con tutto ciò che hanno indossato in precedenza. Camicette di seta e gonne di tweed al ginocchio diventano quindi simili a "premi di consolazione". Tuttavia, ogni capo di abbigliamento promosso in bianco e nero come standard assoluto ha l'effetto di un mantello dell'invisibilità.

Questi abiti, pubblicizzati in rete, mancano di vivacità, energia e radiosità. Danno l'impressione che la vitalità sia svanita. Tuttavia, non si tratta di una storia distopica come "The Handmaid's Tale". Le donne sulla cinquantina, una rarità ai casting della Settimana della Moda , hanno molto da dire dietro le quinte e non sono condannate a trascorrere il resto dei loro giorni dietro un grembiule grigio.

Consulenti d'immagine e sedicenti stilisti non hanno tutte le risposte né possiedono la verità assoluta. Con le sue dimostrazioni di stile, questa content creator ammorbidisce l'immagine della cinquantenne impeccabilmente curata e incoraggia l'espressione di sé. La cinquantenne , che è una sorta di alter ego femminile di Karl Lagerfeld, porta tutti i tabù sulle spalle e li trasforma in outfit lusinghieri. Spalline XXL, rosso dalla testa ai piedi, stivali da cowboy con strass, top in lattice... fonde lo stile di Lady Gaga e Madonna in una silhouette che si vede ancora troppo raramente nelle campagne pubblicitarie.

Un esempio di accettazione in mezzo alle ingiunzioni

Sebbene molte donne abbassino il loro stile dopo i 50 anni, non lo fanno per scelta, ma spesso sotto la pressione delle aspettative sociali. Sentendosi ripetere continuamente di "adattare" il guardaroba all'età, di "rimanere eleganti" e di "non esagerare", molte finiscono per ridurre la propria espressione sartoriale, come se stessero sminuendo la propria personalità. I colori diventano più tenui, i tagli più lunghi e i tessuti più "appropriati". A poco a poco, l'abbigliamento non serve più a rivelare se stessi, ma a passare in secondo piano.

Ciò che è davvero inquietante non sono la gonna di pelle o gli stivali rossi. È l'idea che una donna matura possa ancora catturare l'attenzione, attrarre l'attenzione e affermare desiderio, stile e potere. La società tollera le donne over 50... a patto che mantengano un basso profilo. Questa influencer fa esattamente l'opposto: occupa spazio, con brio.

In definitiva, il suo messaggio è semplice, eppure rivoluzionario in un mondo saturo di aspettative: invecchiare non significa rimpicciolirsi. E a volte, basta una gonna inaspettata per ricordarcelo.