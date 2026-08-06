Corpi lontani dagli standard sulle passerelle: la Settimana della Moda di Copenaghen dà l'esempio.

Ormai da diversi anni, le curve sono assenti dalle passerelle della Settimana della Moda. Dopo aver suscitato speranze collettive diversificando i casting e presentando modelle più accessibili, l'industria della moda è tornata rapidamente alle vecchie abitudini. Non è riuscita a mantenere le buone intenzioni e la diversità è tornata a essere un sogno lontano. La Settimana della Moda di Copenaghen, che si conclude il 7 agosto, rappresenta un'eccezione a questa tendenza alla magrezza e ci ricorda che ogni corpo merita di essere rappresentato.

A Copenaghen, le modelle stanno uscendo dagli schemi.

I paesi scandinavi sono sempre all'avanguardia e si pongono regolarmente come modelli di riferimento, sia nelle aule parlamentari che sulle passerelle. Hanno confermato questo loro status di visionari all'ultima Settimana della Moda di Copenaghen. Sebbene possa essere meno seguita e ricevere meno copertura mediatica rispetto alle edizioni parigina o londinese, offre spunti di riflessione preziosi.

Mentre in altri paesi che ospitano questo evento di moda le modelle hanno fisici simili e raramente superano la simbolica taglia 38, a Copenaghen sono più sofisticate. La loro pelle si muove sotto il tessuto, i loro addominali ondeggiano dietro la stoffa e il loro seno prosperoso è il coronamento dei loro look. È un mondo a parte, dove l'eleganza non è necessariamente sinonimo di magrezza e dove la bellezza non si misura con il metro di un sarto.

Perché, nonostante alcuni tentativi di inclusione e diversità corporea, l'industria della moda è tornata rapidamente alle vecchie abitudini, rimettendo la magrezza al primo posto. Si aggrappa a questo ideale di bellezza, al limite del deficit calorico, in cui nessuna donna può riconoscersi. Del resto, i numeri parlano chiaro: secondo un report di Vogue Business , alla Settimana della Moda del 2026 solo lo 0,3% delle modelle erano curvy.

Il movimento per la body positivity è stato effimero come le tendenze della moda. Sembrava solo un breve capitolo, non una nuova storia da scrivere. Fortunatamente, a Copenaghen, questa rivoluzione positiva continua, incarnata da modelle che non aspirano a diventare fantasie irraggiungibili. Il loro obiettivo è rassicurare le donne di ogni tipo ed essere per loro come uno specchio.

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Si celebrano una varietà di silhouette e taglie illimitate.

La Settimana della Moda di Copenaghen dipinge un quadro di una moda più autentica, genuina e meno calcolata. Offre una migliore comprensione di cosa significhi "accettare le differenze". Mentre le precedenti Settimane della Moda ci hanno abituato a ossa in vista e figure esili, questa presenta l'anatomia con maggiore franchezza. A Copenaghen non esiste un unico tipo di corpo, né silhouette in edizione limitata.

Il marchio Operasport ha presentato la sua collezione "Growth" su modelle di ogni forma e taglia. Volant, pizzi, ricami floreali e orchidee oversize adornavano corpi realistici e dinamici. Modelle curvy, di taglia media, in gravidanza e magrissime: ogni donna aveva la sua ambasciatrice.

Anche alla sfilata di Paolina Russo la varietà di fisici era notevole, dato che la stilista non si è limitata a un unico profilo dominante. In una splendida dimostrazione di solidarietà femminile, modelle con diverse tonalità di pelle e forme del corpo complementari hanno dato vita a capi vivaci con influenze Y2K. Gestuz ha condiviso lo stesso approccio aperto, smentendo categoricamente l'idea che l'eleganza non possa essere raggiunta anche con curve o fianchi più pronunciati.

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Un approccio inclusivo che dimostra che non tutto è perduto

Alla Settimana della Moda di Copenaghen, i corpi non si limitano a copiarsi a vicenda; formano un tutt'uno, articolandosi in un delizioso miscuglio. In questa città, che assomiglia a un paradiso inclusivo, la moda non è selettiva: è un linguaggio universale che tutti possono comprendere. Osservando questa splendida coreografia di corpi e tessuti, gli spettatori non si sentono più come se fossero nati nel corpo sbagliato. Possono identificarsi con le modelle in passerella e trovare un terreno comune con loro.

La Copenhagen Fashion Week è particolarmente abile nel restituire fiducia. È addirittura la sua specialità, la sua caratteristica distintiva. Ogni volta riesce dove altre edizioni falliscono miseramente. All'edizione del 2024, ad esempio, ha steso il tappeto rosso per le modelle con disabilità, tra cui Lucy Edwards , icona plus-size ipovedente. Ha inoltre celebrato modelle spesso squalificate o messe da parte: donne relegate in fondo ai cataloghi.

Questa Settimana della Moda di Copenaghen dovrebbe essere fonte di ispirazione. Offre una base più sana per la moda e mette in mostra corpi che rappresentano tutte le donne, non semidee che alimentano sensi di colpa o disprezzo di sé .