Considerata "troppo vecchia" per fare la modella di costumi da bagno, risponde alle critiche con franchezza

Corpo positivo
Léa Michel
@bethennyfrankel / Instagram

L'imprenditrice, personaggio televisivo e autrice americana Bethenny Frankel non ha alcuna intenzione di lasciare che le critiche influenzino le sue azioni. A 55 anni, ha sfilato sulla passerella dello Sports Illustrated Swimsuit Runway Show a Miami Beach. Di fronte ai commenti sulla sua età e sul suo aspetto, ha scelto di rispondere con sincerità e sicurezza.

Una fiducia che non richiede alcuna convalida

Quando alcuni utenti di internet hanno messo in discussione la sua presenza in passerella, Bethenny Frankel ha scelto di rispondere in modo semplice piuttosto che giustificarsi. In un video pubblicato su TikTok , ha spiegato (in inglese) di non aver cercato di conformarsi agli standard tradizionali del mondo della moda.

Il suo obiettivo? Essere se stessa e godersi appieno l'esperienza. Ammette di non aver prestato molta attenzione alla sua età durante la sua prima partecipazione al programma, prima di scoprire le polemiche che aveva suscitato sui social media. Questo non le ha impedito di continuare a sfilare con entusiasmo.

Rivendicando un corpo "reale"

Oltre ai commenti relativi alla sua età, la donna sulla cinquantina ha risposto anche alle critiche sul suo fisico. Il suo messaggio è chiaro: abbraccia un corpo naturale e un rapporto più sereno con il proprio benessere. Lontana da diete o allenamenti intensivi, spiega di aver trovato un equilibrio che le si addice. Un percorso personale costruito nel corso degli anni, dopo un periodo in cui il suo rapporto con il cibo e l'attività fisica era più complicato.

Questa affermazione mette in luce una visione più pacifica del corpo, dove l'autenticità ha la precedenza sulla ricerca della perfezione. È un messaggio che risuona in molte persone stanche delle aspettative irrealistiche.

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Un momento speciale condiviso con le persone care

All'evento tenutosi al W South Beach, Bethenny Frankel ha fatto numerose apparizioni sul palco indossando diversi abiti. Quest'anno ha anche ricevuto il titolo di "Rookie" dalla rinomata rivista, un premio che segna il suo ingresso nel mondo delle sfilate di moda. Tra il pubblico, ha potuto contare sul sostegno dei suoi cari. Il suo compagno ha assistito alla sfilata dalla prima fila, mentre la figlia adolescente ha osservato con orgoglio questa dimostrazione di sicurezza in sé stessa.

Rispondendo apertamente alle critiche, Bethenny Frankel trasforma una controversia sull'età e sull'aspetto fisico in un potente appello all'accettazione di sé. Il suo atteggiamento ci ricorda che non c'è limite di età per sentirsi bene con se stessi, esprimersi liberamente o affrontare nuove sfide. Attraverso questo look sorprendente, lancia un messaggio semplice ma potente: la fiducia in se stessi non dipende né da un numero su una carta d'identità né da una particolare taglia.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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