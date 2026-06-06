Considerata "troppo muscolosa per essere una donna", ella esibisce con orgoglio la sua figura atletica.

Su TikTok, sfoggia con orgoglio il suo fisico tonico e non si cura delle critiche. La content creator Courtney Crawley (@fitzcourtknee) condivide regolarmente video che mostrano la sua muscolatura, frutto di un allenamento costante. Mentre alcuni utenti la giudicano "troppo muscolosa per essere una donna", lei risponde con orgoglio e sicurezza, dando vita a un dibattito sugli standard imposti alle donne.

Video che stanno generando reazioni

Nei suoi post su TikTok, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) si filma in palestra o posa per mettere in mostra il suo fisico atletico. Le reazioni sono contrastanti. Da un lato, i commenti di disapprovazione suggeriscono che sia "troppo muscolosa per essere una donna". Dall'altro, molti utenti apprezzano il suo approccio: "Mi piace, è una ventata d'aria fresca vedere donne con i muscoli", si legge in uno dei messaggi di supporto.

Una risposta sicura

Anziché lasciarsi scoraggiare, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sceglie di mostrare con orgoglio il suo fisico. Per lei, forza e muscoli sono perfettamente compatibili con la femminilità. Studentessa e appassionata di sport, condivide volentieri come il fitness abbia trasformato il suo benessere, sia fisico che mentale. Questo messaggio positivo risuona nella sua community e la incoraggia ad andare oltre i preconcetti su come dovrebbe essere una figura "femminile".

Il "fenomeno" delle donne muscolose

Il suo caso si inserisce in una tendenza più ampia, a volte definita "muscle mommy", emersa sui social media all'inizio degli anni 2020. Questo movimento celebra le donne muscolose e la pratica del bodybuilding, rompendo con gli standard di bellezza a lungo incentrati sulla magrezza. Sempre più donne rivendicano il loro diritto ad essere forti e visibili, contribuendo a una rappresentazione più diversificata sullo schermo.

Mostrando con sicurezza il suo fisico atletico, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sta contribuendo, a suo modo, a cambiare gli atteggiamenti. Di fronte ai giudizi, risponde con sicurezza e orgoglio, ricordando a tutti che non esiste un solo modo di essere donna. Questo messaggio di autoaffermazione, al di là delle critiche, sta trovando sempre più riscontro.