Considerata "troppo muscolosa per essere una donna", ella esibisce con orgoglio la sua figura atletica.

Corpo positivo
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

Su TikTok, sfoggia con orgoglio il suo fisico tonico e non si cura delle critiche. La content creator Courtney Crawley (@fitzcourtknee) condivide regolarmente video che mostrano la sua muscolatura, frutto di un allenamento costante. Mentre alcuni utenti la giudicano "troppo muscolosa per essere una donna", lei risponde con orgoglio e sicurezza, dando vita a un dibattito sugli standard imposti alle donne.

Video che stanno generando reazioni

Nei suoi post su TikTok, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) si filma in palestra o posa per mettere in mostra il suo fisico atletico. Le reazioni sono contrastanti. Da un lato, i commenti di disapprovazione suggeriscono che sia "troppo muscolosa per essere una donna". Dall'altro, molti utenti apprezzano il suo approccio: "Mi piace, è una ventata d'aria fresca vedere donne con i muscoli", si legge in uno dei messaggi di supporto.

@fitzcourtknee 😛 ♬ suono originale - leilani

Una risposta sicura

Anziché lasciarsi scoraggiare, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sceglie di mostrare con orgoglio il suo fisico. Per lei, forza e muscoli sono perfettamente compatibili con la femminilità. Studentessa e appassionata di sport, condivide volentieri come il fitness abbia trasformato il suo benessere, sia fisico che mentale. Questo messaggio positivo risuona nella sua community e la incoraggia ad andare oltre i preconcetti su come dovrebbe essere una figura "femminile".

@fitzcourtknee non gareggio con nessuno tranne che con me stessa 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

Il "fenomeno" delle donne muscolose

Il suo caso si inserisce in una tendenza più ampia, a volte definita "muscle mommy", emersa sui social media all'inizio degli anni 2020. Questo movimento celebra le donne muscolose e la pratica del bodybuilding, rompendo con gli standard di bellezza a lungo incentrati sulla magrezza. Sempre più donne rivendicano il loro diritto ad essere forti e visibili, contribuendo a una rappresentazione più diversificata sullo schermo.

Mostrando con sicurezza il suo fisico atletico, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sta contribuendo, a suo modo, a cambiare gli atteggiamenti. Di fronte ai giudizi, risponde con sicurezza e orgoglio, ricordando a tutti che non esiste un solo modo di essere donna. Questo messaggio di autoaffermazione, al di là delle critiche, sta trovando sempre più riscontro.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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