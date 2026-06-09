Criticata dopo la sua sfilata di costumi da bagno, la giocatrice di rugby Ilona Maher risponde francamente

Corpo positivo
Julia P.
@ilonamaher / Instagram

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la nazionale femminile statunitense di rugby a sette, Ilona Maher è diventata una delle voci più influenti del movimento body positivity sui social media. La sua ultima risposta, pubblicata su TikTok dopo un'ondata di critiche, lo dimostra perfettamente.

Una parata che suscita polemiche

Tutto ebbe inizio il 30 maggio 2026 a Miami. Per la sfilata annuale di una delle principali riviste americane dedicate all'abbigliamento da spiaggia, Ilona Maher si presentò con un costume intero a righe blu e bianche, caratterizzato da una profonda scollatura che arrivava all'ombelico. Un capo decisamente moderno, indossato con la stessa sicurezza che l'atleta sfoggia ogni domenica sul campo da rugby.

Poche ore dopo la pubblicazione delle prime foto, i social media sono esplosi. Diversi commenti particolarmente duri hanno criticato apertamente il suo aspetto e l'hanno accusata di essere stata "vestita in modo inadeguato" dall'organizzazione. Ilona Maher ha prontamente replicato a questa accusa.

La risposta sarcastica su TikTok

Il 4 giugno 2026, Ilona Maher ha pubblicato un videomessaggio rivolto alla telecamera, in cui non ha fatto alcun tentativo di nascondere né la sua stanchezza né il suo umorismo. "Mi avete lasciato i commenti migliori. Davvero, avete un modo di esprimervi speciale", ha esordito sarcasticamente. Prima di chiarire la situazione: era stata lei, e solo lei, a scegliere l'abito. "Mi piaceva. Mi piaceva il fatto che si vedesse tutta la mia schiena e un po' di lato. Quindi vi ho ascoltato, ma è stata una mia scelta", ha spiegato.

Una questione che va oltre il singolo caso di Ilona Maher

Oltre a rispondere semplicemente alle critiche, la giocatrice di rugby ha posto una domanda particolarmente perspicace. "È davvero 'poco lusinghiero', o il problema è semplicemente vedere un corpo più formoso in una stanza del genere? Non lo so, ditemelo voi", ha chiesto.

Questa domanda mette in luce un pregiudizio profondamente radicato nella cultura della moda contemporanea: giudicare un capo d'abbigliamento "valorizzante" solo quando "snellisce la figura" o si conforma ai tradizionali canoni di magrezza. Questo schema, ereditato da decenni di riviste, esclude di fatto qualsiasi forma del corpo che si discosti dalla norma.

Il movimento body positive, una filosofia ben definita

L'immagine di Ilona Maher si inserisce in un approccio che lei stessa promuove fin dai suoi esordi sotto i riflettori. Ai suoi milioni di follower, Ilona Maher ricorda regolarmente che gli standard di bellezza possono essere completamente ignorati. Riassume la sua filosofia nello stesso video: "Indossate il vostro costume da bagno. Se avete un corpo, allora avete un corpo fatto per la spiaggia". Un'affermazione dirompente che potrebbe benissimo diventare lo slogan ufficiale di tutta l'estate.

Ilona Maher sta quindi offrendo molto più di una semplice risposta ai suoi detrattori. Sta offrendo una vera e propria lezione di fiducia in se stesse, in un'epoca in cui gli standard di bellezza rimangono profondamente radicati e in cui una voce sportiva, femminile e assertiva fa la differenza.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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