A 56 anni esplora stili che molti non osano provare.

L'unica cosa che una donna over 50 non dovrebbe portare è il peso delle aspettative e della vergogna. E la content creator Sue Giers si libera felicemente di questo fardello, preferendo i micro shorts alle restrizioni dei maxi. Mentre le donne sulla cinquantina si trattengono davanti ai loro armadi e seguono diligentemente le regole restrittive della moda, questa fashionista di 56 anni trasforma ogni uscita in una sfilata e ogni outfit in un evento.

A 56 anni, si rifiuta di diventare "invisibile".

Dai cinquant'anni in poi, le donne non si vestono più per piacere, ma per necessità. Ci pensano due volte prima di indossare un top scollato e si chiedono se la lunghezza della gonna sia appropriata alla loro età. A vent'anni, le donne evitano gonne corte e top corti per paura di attirare attenzioni indesiderate, e a cinquant'anni lo fanno per non offendere gli altri. In ogni fase della loro vita, le donne sono caute nelle loro scelte di abbigliamento e prevedono gli inevitabili pettegolezzi.

Le riviste femminili, che a volte riecheggiano queste ingiunzioni e giocano a fare l'avvocato del diavolo, dettano loro cosa è giusto e cosa è sbagliato, come se fosse necessario seguire un rigido protocollo anche solo per passeggiare per strada. Queste riviste assumono quindi le sembianze di uno stilista con tendenze oppressive. Mentre molte donne mettono insieme il proprio guardaroba sotto la minaccia di un passo falso in fatto di moda, la content creator Sue Giers ha smesso di dare ascolto a questi consigli infondati e patinati molto tempo fa.

A 56 anni, è l'opposto radioso dello stereotipo della donna anziana in maglioni pesanti e scarponi da trekking. In poche parole, incarna tutto ciò che la società ha sempre rifiutato. Mostra l'aspetto di una donna indifferente alle opinioni altrui e libera dalle pressioni sociali. Inoltre, il suo stile rivela più di quanto nasconda, prolungando quell'età dell'oro che molte cinquantenni desiderano ardentemente. Si pavoneggia per le strade con un reggiseno sportivo, pantaloncini corti e stivali alti fino alla coscia degni di Catwoman. Questa donna, che si presenta come la sosia spirituale di Carrie Bradshaw, cattura l'attenzione dove altri cercherebbero di nascondersi. Il suo motto? Quando sei sicura di te, tutto è bello!

Micro shorts e minigonne sono in prima linea nel suo guardaroba

Basta leggere i consigli di moda per le donne over 50 per comprendere il problema. Queste donne sembrano condannate a indossare abiti senza anima e senza colore. Possono concedersi qualche capriccio, ma solo a determinate condizioni. Devono conformarsi a questa estetica della banalità ed evitare qualsiasi forma di stravaganza. E i media, con il pretesto della buona volontà e del buon gusto, le relegano gentilmente in fondo all'armadio. Le incoraggiano a diventare insignificanti come i tessuti che promuovono.

E questo è del tutto impensabile per questa fashionista di 56 anni, che nel profondo ne ha ancora 20 ed è troppo creativa per nascondere la sua figura. Rispolvera con gioia l'immagine della cinquantenne discreta che pianifica meticolosamente i suoi outfit e non scopre mai un centimetro di pelle. Non è una di quelle che ripone top scollati, jeans a vita bassa e abiti attillati in scatole "da souvenir". No, è una di quelle che evita le gonne a tubino a favore di micro-shorts, gonne con spacco e pantaloncini da ragazzo in pizzo.

Sta padroneggiando capi di abbigliamento che la maggior parte delle donne sulla cinquantina considera troppo "audaci" o "succinti" per la loro età. Le donne non hanno una data di scadenza per sentirsi belle nei loro vestiti. La prova? Sue Giers ha persino provato il look "senza pantaloni", indossando semplicemente un trench sopra una tuta. E sorpresa: il mondo non è finito. Quelle che potrebbero sembrare sfide vergognose per le ragazze della sua età sono semplicemente la sua vita quotidiana, il suo modo di essere.

Un promemoria essenziale: la vita è troppo breve per trattenersi.

Madre divorziata di tre figli, la cinquantenne più cool del web ha dichiarato in un post : "I cinquant'anni non sono una fine, ma una rinascita". Quindi no, non si aggrappa a un'epoca passata né rincorre la giovinezza sfoggiando biancheria intima e top leopardati. Sta semplicemente sbocciando nei suoi vestiti, e questo è così raro che sente ancora il bisogno di giustificarlo.

Eppure, i vestiti non dovrebbero essere una prigione o una gabbia, ma una crisalide, un bozzolo, uno spazio di espressione . I suoi abiti sono semplicemente un riflesso del suo mondo interiore, non una provocazione, né una "coraggiosa ribellione". Invece di credere a ingiunzioni obsolete che paragonano il corpo delle donne a beni deperibili, è meglio credere in se stessi. Fa risparmiare un'enorme quantità di tempo ed energie, ma soprattutto è una splendida dimostrazione di rispetto per se stessi.

Non è mai troppo tardi per essere se stessi e creare il proprio stile. Attraverso le sue dimostrazioni di stile, questa fashionista cinquantenne ci invita a riprendere il controllo del nostro guardaroba prima che le pressioni sociali impostino la nostra voce interiore. In definitiva, questo dress code pudico esiste solo nella nostra mente. Quindi, abbracciamo la mentalità "YOLO". Un outfit corto e idee lunghe sono meglio del contrario, giusto?