Criticata per il suo fisico, questa giocatrice di rugby decostruisce gli stereotipi sulle atlete.

Corpo positivo
Léa Michel
Giocatrice di rugby americana, creatrice di contenuti e vero modello di fiducia in se stessa, Ilona Maher non usa mezzi termini. La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha recentemente risposto con umorismo e compostezza alle critiche sul suo aspetto fisico.

Una risposta potente alle osservazioni sessiste

Sui suoi social media, Ilona Maher ha pubblicato un video di se stessa in un abito color prugna sul red carpet della Golden Globes Nominees Night, con la didascalia ironica: "Adoro quando le persone fanno commenti stupidi, mi danno contenuti per i miei social media". Una potente frecciatina ai suoi detrattori e una smagliante dimostrazione di sicurezza.

Criticata dopo che una delle sue foto è stata pubblicata sui social media – dove un utente ha affermato che "sembrava incinta" – l'atleta americana ha scelto di trasformare la presa in giro in un potente messaggio sull'accettazione del corpo e sull'orgoglio di sé. Lungi dall'esserne influenzata, la rugbista ha affermato che il suo corpo è semplicemente quello di una vera donna, forte e muscolosa, plasmata da anni di allenamento. Difendendo questa visione, incarna una verità che molti preferirebbero ancora tacere: sì, una donna può essere muscolosa, atletica, sicura di sé e fonte di ispirazione, tutto allo stesso tempo.

Ridefinire la femminilità nello sport

Sul suo account, Ilona Maher dedica gran parte dei suoi contenuti alla body positivity e alla celebrazione del corpo muscoloso. Dimostra che si può essere atletici, muscolosi ed eleganti allo stesso tempo, e che la forza fisica è un vantaggio, non una contraddizione per la femminilità. Con la sua schiettezza e la sua gioia contagiosa, ispira migliaia di giovani donne ad amare il proprio corpo incondizionatamente. I suoi follower la ringraziano regolarmente per l'impatto dei suoi messaggi, e alcuni affermano che le loro figlie "si sentono più forti e più belle grazie a lei".

Rifiutando gli standard estetici e celebrando la sua identità di donna libera e potente, Ilona Maher si è affermata come una figura chiave nel movimento body positivity. Dentro e fuori dal campo, dimostra che la vera vittoria non si misura solo in medaglie, ma anche nell'influenza positiva sulla percezione del corpo femminile nello sport.

