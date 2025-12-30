Search here...

Questa mamma, vestita in abiti da spiaggia, celebra le sue smagliature e il suo corpo post-parto.

Corpo positivo
Léa Michel
@brunna.teixeira_/Instagram

Su Instagram, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ha recentemente commosso migliaia di follower condividendo una foto di sé in costume da bagno, in cui mostrava con orgoglio i segni lasciati dalla maternità. Lontano da filtri e ritocchi, ha accompagnato questo post con un potente messaggio sull'accettazione del corpo e l'autocompassione.

"Non sei un numero, sei un essere umano."

Nel suo post, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ha scritto parole sentite: "Per così tanto tempo ci è stato insegnato a misurare il nostro valore in base ai numeri: il peso sulla bilancia, la taglia dei vestiti, le calorie o i "Mi piace". Ma nessuna di queste cose ci definisce. Non sei un numero. Non sei il tuo riflesso in uno specchio troppo duro. Sei un essere umano completo: complesso, luminoso, dignitoso". Ci invita quindi a ripensare il valore personale non attraverso la lente dell'apparenza, ma attraverso la gratitudine per il corpo, capace di dare vita, muovere, ridere e creare ricordi.

Una celebrazione della gentilezza corporea

Nel suo post, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ci ricorda anche che la body positivity non significa amare ogni parte di sé in ogni momento. Per lei, significa trattarsi con gentilezza, rispettando il proprio corpo anche quando la percezione di sé diventa più critica. Il suo messaggio è un inno alla libertà: osare indossare i vestiti che ci piacciono, mangiare ciò che ci nutre, prenderci cura di noi stesse senza sensi di colpa e, soprattutto, sentirci "abbastanza" così come siamo, qui e ora.

Un'ondata di reazioni positive

I commenti sotto il post sono piovuti: "Sei magnifica", "Grazie per questo messaggio commovente", "Una vera ispirazione!". Centinaia di internauti hanno elogiato questa testimonianza autentica di questa madre, che mette in luce la vera bellezza, spesso lontana dagli standard irrealistici dei social media.

Al di là di una semplice foto, l'approccio di Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) mette in luce un movimento sempre più presente: quello della riconciliazione con il proprio corpo, soprattutto dopo la gravidanza, con i suoi segni, i suoi cambiamenti... e tutta la sua storia.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Prova i look per le feste in taglie forti e dà una vera lezione di sicurezza

