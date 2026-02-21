Troppo muscoloso per l'uniforme? Questa hostess sta rompendo gli schemi.

Ha un corpo scolpito dal sollevamento pesi e una figura d'acciaio, ma i suoi bicipiti sono stretti nella sua uniforme da lavoro. La creatrice di contenuti @leonasim_fitness, assistente di volo, ha un rigido dress code da cui non può discostarsi. La divisa standard della sua azienda non si adatta alla sua corporatura muscolosa e le sue braccia possenti mettono a dura prova le cuciture, che rischiano di scoppiare a ogni turno. Questa uniforme ricorda silenziosamente a tutti i requisiti fisici per questo lavoro ancora stereotipato.

Bicipiti prominenti "non molto compatibili con la divisa"

Quando non solleva pesi sulle panche, spinge carrelli per gli stretti corridoi degli aerei. A terra, scarpe da ginnastica e leggings sono praticamente una seconda pelle. Ma in volo, un tailleur è immancabile e sembra la scelta più ovvia per contrastare la sua pelle venosa. La content creator @leonasim_fitness, che condivide sia scorci dietro le quinte del suo lavoro che delle sue imprese fisiche, è un po' costretta nel suo completo da lavoro rosso acceso.

I suoi muscoli faticano a trovare il loro posto in questi abiti, che sembrano disegnati sulle misure di Barbie. A differenza dei suoi abiti da allenamento, che hanno il vantaggio di essere elastici e di seguire il suo corpo tonico, la sua uniforme è quasi rigidamente fissata alla sua figura. I suoi bicipiti , anche a riposo, premono contro le cuciture del blazer e le sollevano costantemente le maniche. Deve tirarli ogni secondo per sistemare il capo e ottenere il look impeccabile richiesto.

E quando contrae i muscoli, un rigonfiamento appare attraverso il tessuto, dando l'impressione che stia per scoppiare. Anche se l'assistente di volo ride e affronta questo inconveniente con umorismo, sta evidenziando una realtà nascosta: le uniformi sono modellate secondo standard rigidi , il che riflette una palese mancanza di diversità corporea. Nel settore aereo, gli assistenti di volo sono soggetti a rigidi requisiti fisici, come se una figura snella e un sorriso da star di Hollywood fossero necessari per rassicurare i passeggeri.

La discrezione nascosta dietro le cuciture

Raccogli i capelli in uno chignon, truccati in modo visibile ma non ostentato, incipria regolarmente il naso se è unto, copri i tatuaggi con il fondotinta, abbi una figura "armoniosa" e un indice di massa corporea "sano". Per sperare di servire caffè a 10.000 metri di altitudine e viaggiare per il mondo gratis, devi quasi avere l'aspetto edulcorato e impeccabile di un angelo di Victoria's Secret. È un po' come candidarsi a un concorso di bellezza, ma in versione professionale.

Gli assistenti di volo sono il volto della compagnia aerea: devono ispirare cordialità, sicurezza e gentilezza. E l'uniforme contribuisce a questa sensazione generale di fiducia e professionalità. Tuttavia, come dimostra @leonasim_fitness, questi indumenti aderiscono a un ideale e fanno sentire in colpa chi non lo rispetta. Un muscolo un po' troppo in vista, un ciuffo di grasso che salta all'occhio... questi dettagli corporei non sono ben accetti sotto questa tela colorata.

Mentre alcune compagnie aeree hanno allentato i loro codici di abbigliamento, rendendo accettabili i pantaloni per le donne e le gonne per gli uomini, altre rimangono ancorate alle vecchie tradizioni. Queste uniformi con il logo di ciascuna compagnia aerea sono un'estensione dei dettami della magrezza e, inconsapevolmente, perpetuano il mito della donna snella. Inoltre, basta guardare la fila ai gate degli aerei: gli assistenti di volo danno l'impressione di essere dei cloni.

Rompere gli stereotipi sugli assistenti di volo

Spesso percepite come semplici comparse o paragonate a mascotte glorificate, le assistenti di volo sono ridotte a una semplice fantasia. Nell'immaginario collettivo, hanno gambe infinite, una vita incredibilmente sottile, una postura aggraziata e un sorriso smagliante. Tuttavia, anche se i profili all'interno dell'equipaggio rimangono in qualche modo simili, ci sono donne che sfidano la figura snella e sfidano questa immagine eccessivamente "addolcita" della femminilità.

Ecco cosa fa la content creator @leonasim_fitness con i suoi muscoli, che difficilmente può nascondere o minimizzare. Si rifiuta di cambiare la sua routine di allenamento o di sacrificare gli esercizi di panca piana per fare il suo lavoro e mimetizzarsi con il suo outfit. Non spetta a lei cambiare il suo look, ma agli stilisti dietro queste creazioni.

La content creator @leonasim_fitness, che vive e respira bodybuilding, sfida le convenzioni di questo sport e sfida gli stereotipi. Ha un corpo forte e resiliente che resiste a tutto, persino ai cambiamenti del settore dettati dalla moda.