A 62 anni pratica il parkour con una disinvoltura che sfida gli stereotipi.

Mentre molti credono che l'età sia un peso o addirittura un lento declino fisico, questa donna di Singapore di 62 anni dimostra il contrario e sfida i preconcetti. Corre sulle rampe e salta gli ostacoli con l'agilità di una bambina. Lungi dall'avere articolazioni arrugginite e un corpo logorato dagli anni, esegue le mosse di parkour come una vera esperta. Invecchiare fa bene.

Capriole e salti in alto a 62 anni

Mentre i ventenni lamentano già mal di schiena e nevralgia alle dita, questo sessantenne dai capelli grigi è pieno di energia e si muove come un ninja. Nell'immaginario collettivo, i 60 anni sono l'età dei cruciverba, delle passeggiate al mercato, delle sedute di meditazione e dei lunghi pisolini sulla sedia a dondolo.

Molti credono che i sessant'anni siano "l'inizio della fine", un periodo frenetico in cui il minimo passo falso può causare una frattura e in cui la televisione diventa un hobby a tutti gli effetti. Eppure, in realtà, le persone sulla sessantina sono a volte più attive e dinamiche delle generazioni più giovani.

Sing è un esempio lampante di vitalità. Non porta con sé un bastone, ma sembra essere spinta da molle. La sessantaduenne singaporiana, ex maestra di lindy hop, uno stile di danza altamente acrobatico, dimostra che gli anziani non sono bravi solo a lavorare a maglia o a Scarabeo. Si infila sotto le reti, esegue una serie di capriole sull'asfalto, scala muretti e si arrampica sugli arredi urbani senza mai mostrare un segno di stanchezza.

Lungi dall'essere un peso che fatica a portare, il suo corpo la accompagna in questo impegnativo sport di strada. Questo circuito di parkour è quasi una passeggiata per questa anziana, un vero spirito libero. Mentre i suoi capelli grigi tradiscono la sua età, il suo corpo ha mantenuto i riflessi agili dell'infanzia.

Circuiti appositamente adattati per gli anziani

In genere, gli anziani trascorrono il loro tempo libero rilassandosi nelle spa o praticando la posizione del loto su materassini di gommapiuma. Quando non fanno acquagym con i galleggianti da piscina, si dedicano al giardinaggio fischiettando o sistemando il mondo con un gomitolo di lana tra le mani. Almeno, questo è ciò che la pubblicità vorrebbe farci credere, come se ci fosse un limite di età per le emozioni forti e le attività audaci.

A Singapore, l'organizzazione "Movement" offre un tipo di intrattenimento diverso, meno convenzionale e più divertente. Introduce gli anziani al parkour con lezioni personalizzate e programmi adattati. È un po' come i parchi giochi che frequentavamo da bambini, ma in una versione più "adulta". Qui, non sono teste bionde, ma teste bianche che si contorcono tra gli ostacoli e saltano con sicurezza su strutture metalliche. È qui che Sing, la nonna più tosta di internet, si allena e rivaleggia con Lara Croft. Meglio di una palestra, è la sua fonte di giovinezza, il suo spazio di vitalità.

L'età è prima di tutto uno stato mentale.

Sing supera le barriere fisiche, ma anche quelle mentali. Serpeggiando tra i paletti vistosi di questi parchi per anziani e arrampicandosi su lampioni e impalcature, calpesta i preconcetti sull'età. Si dedica a uno sport di nicchia, raramente promosso al pubblico più adulto. E solo guardandola, senti i dolori e il sudore proprio lì con lei. Ti senti quasi una lumaca accanto a lei.

Sing trasmette una preziosa lezione di vita attraverso le sue performance: l'età è solo un numero e non determina il nostro valore, tanto meno la nostra salute. Inoltre, il parkour, al di là della sua abilità tecnica e del suo lato cool, è uno sport completo. Sviluppa la resistenza, tonifica i muscoli e mantiene l'equilibrio, il tutto divertendosi. Meglio ancora, preserva quello spirito infantile, che non può essere ripristinato con creme "anti-età".

Mentre Sing è impegnata con il parkour, altre nonne si lanciano con il paracadute, viaggiano per il mondo e prendono la patente per la moto. Non è troppo tardi per spuntare le cose che abbiamo lasciato nella lista dei desideri dell'adolescenza. In breve, questo è vivere la vita al massimo.