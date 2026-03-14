Considerata "troppo grassa" da bambina, guarda indietro alle sue foto e mette in discussione le critiche

Katrin W (@kiki_cooks_fit), madre di tre figli residente in Svizzera, condivide una toccante testimonianza ripercorrendo le foto della sua infanzia e mettendo in discussione le critiche ricorrenti sul suo peso che ha sentito fin da giovanissima.

Foto che raccontano una storia diversa

In un reel virale su Instagram, visualizzato oltre 3,5 milioni di volte, una donna sulla quarantina mette a confronto immagini di sé da bambina e da adolescente: una bambina sorridente e normale, ben lontana dall'immagine distorta che le era stata propinata. "Mi dicevano sempre che ero già troppo grassa... e poi trovo queste foto", scrive nel video. Guardandole attentamente, vede una ragazza che cresce, perfettamente "normale", e non la figura "eccessiva" che le era stato detto di avere per anni.

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Un messaggio familiare persistente e devastante

Katrin W (@kiki_cooks_fit) ha spiegato a Newsweek che i suoi genitori, immersi nella cultura delle diete degli anni '90, le ripetevano costantemente che era "troppo" e che doveva controllarsi, anche se le sue foto contraddicevano questa opinione. Ancora oggi, di fronte a queste prove visive, le giustificazioni variano, ma il messaggio di fondo rimane: il suo corpo era "un problema da risolvere". Senza muovere accuse, contestualizza questo condizionamento all'interno di un'epoca ossessionata dalla magrezza delle top model e dalle riviste pro-dieta.

Conseguenze durature sul suo legame con il corpo

Quelle prime parole gettarono le basi di un disturbo alimentare che si manifestò in seguito, a causa di un trauma e di una relazione tossica, portando a fluttuazioni di peso e diete fallimentari. Sua madre, pur essendo magra, si criticava costantemente, trasmettendole questa immagine negativa di sé. Katrin, ora madre a sua volta, rifiuta questo circolo vizioso e si batte affinché i bambini crescano senza sentirsi "difettosi".

Reazioni di solidarietà e consapevolezza collettiva

Stanno arrivando numerosi commenti da donne che hanno condiviso esperienze simili: "Trovo tutto questo così triste, eri solo una bambina". Altre parlano della follia dell'ossessione dei genitori per il peso. La testimonianza di Katrin W (@kiki_cooks_fit) risuona quindi come un appello a rompere gli stereotipi prima che definiscano un'intera generazione.

Confrontando le foto della sua infanzia con i giudizi ricevuti in passato, Katrin W (@kiki_cooks_fit) rivela una semplice verità: non è mai stata "troppo". La sua storia incoraggia i genitori a offrire un'infanzia libera dalle pressioni legate all'immagine corporea, in modo che ogni bambino si senta semplicemente per quello che è.