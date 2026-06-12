Durante lo spettacolo di Ariana Grande, questa ballerina curvy ha catturato l'attenzione del pubblico.

Ariana Grande è attualmente in tour negli Stati Uniti e, durante una delle sue esibizioni, una ballerina è riuscita a rubare la scena. Dietro le quinte, questa donna, presente per coreografare le canzoni della pluripremiata star, è diventata involontariamente l'attrazione principale. Un fan ha avviato una ricerca per trovare questa diva dai movimenti sinuosi e dall'aura magnetica. E questa misteriosa ballerina curvy si è fatta avanti.

Quando l'esibizione di una ballerina curvy diventa iconica

Dopo una pausa di sette anni, Ariana Grande si è recentemente ricongiunta ai suoi fan con un trionfale ritorno sul palco. I suoi affettuosi "Arianators", che venerano l'icona pop, hanno potuto riscoprire il talento della loro idola dal vivo durante l'"Eternal Sunshine Tour", iniziato il 6 giugno. Tuttavia, durante uno dei primi spettacoli, si sono presto dimenticati della star di questa "reunion", troppo impegnati ad ammirare la performance di una delle ballerine del corpo di ballo.

Quest'artista "di supporto", ingaggiata per infiammare il palco e dare ritmo allo spettacolo di Ariana Grande, non è rimasta a lungo nell'ombra. Immortalata in azione da un fan euforico, la vediamo vivere la musica con intensità. Con una maschera da coniglio sugli occhi – il segno distintivo della cantante – capelli fiammeggianti e una figura senza compromessi , questa ballerina aggiunge un tocco di stile al cast abituale. A pochi centimetri dalla star, esegue movimenti suggestivi intorno a una collega in abito di raso. Trasformata dal testo di "The Boy is Mine", una hit che suona come un inno all'amore e all'emancipazione femminile, è letteralmente posseduta dalle strofe.

Questo video, pubblicato sui social media come una richiesta d'aiuto, ha toccato il cuore di 400.000 utenti, che hanno ammirato la sua grazia e la sua contagiosa sicurezza. La ballerina, ben lungi dall'essere una semplice comparsa o un mero elemento visivo, ha risposto a questa chiamata: il suo nome è Amanda LaCount . E non è certo la sua prima esperienza: vanta un curriculum di tutto rispetto.

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Una ballerina ambita dalle più grandi star del mondo.

Questa ballerina, la cui identità era sconosciuta fino a questa rivelazione online, gode di fama internazionale e la sua esibizione per Ariana Grande è solo un altro momento clou della sua incredibile carriera. È solo un piccolo assaggio della sua professione, che è molto più di una semplice passione. Nonostante la giovane età, Amanda LaCount vanta già un impressionante elenco di successi.

Originaria del Colorado, questa artista che ha iniziato la sua carriera nei musical locali si è ritrovata a fare da spalla alla sfilata "Savage X Fenty" di Rihanna, a essere la protagonista dell'esibizione di Lizzo al Coachella e ad aprire gli Emmy Awards. Ha calcato il palco al fianco di alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui Ozuna e Meghan Trainor. Può inoltre vantare apparizioni memorabili nei video musicali di "Stupid Love" di Lady Gaga e "Swish Swish" di Katy Perry. Ballare a pochi centimetri da Ariana Grande è stato quindi il passo successivo logico in questa brillante carriera, il riconoscimento definitivo del suo talento.

Difendere la diversità corporea nella scena musicale

Oltre ad essere una bambina prodigio e ad avere un curriculum impressionante, la ballerina, scoperta ai margini della scena durante il tour di Ariana Grande, non solo muove il corpo, ma sfida anche gli standard di bellezza. Con ogni esibizione, Amanda LaCount comunica al mondo: "La danza non riguarda solo il corpo: è un mezzo di espressione universale". I suoi passi hanno una qualità quasi militante.

Ideatrice di un movimento che ha battezzato #breakingthestereotype (rompereglistereotipi), un nome che già di per sé descrive bene la situazione, Amanda LaCount vuole dimostrare che questa disciplina non ha limiti di taglia o di corporatura. Secondo lei, la danza non è riservata a un'élite di persone di bassa statura, e lei ne è la prova vivente. Sta riscattando decenni di emarginazione sui palcoscenici di stadi e teatri, esibendo con orgoglio le sue curve. Per molto tempo, le donne formose o plus-size non sono state nemmeno considerate un'opzione in questo mondo altamente selettivo che tratta il corpo come una merce da vendere piuttosto che come uno strumento a tutti gli effetti. Fortunatamente, Amanda LaCount sta aprendo la strada per loro e sta facendo della sua figura un simbolo di resistenza.

Mentre la cantante Ariana Grande è attualmente criticata per essere "troppo magra", altre donne con forme più generose subiscono discriminazioni silenziose in certi ambienti dove l'aspetto fisico conta il doppio. Grazie ad artiste come Amanda LaCount, l'accettazione di sé viene espressa con orgoglio al mondo. E questa è la migliore risposta alle critiche.