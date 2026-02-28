Mentre è incinta, balla con tacchi vertiginosi e sfida i preconcetti.

In bilico su tacchi alti diversi centimetri e avvolta in un abito di tessuto leggero, la ballerina professionista Anais Viola (@dfy_anais) si muove con grazia sulla pista da ballo, incinta di diversi mesi. Mentre alcune donne incinte devono compiere uno sforzo sovrumano per chinarsi, questa istruttrice di tacchi si muove con una facilità sconcertante. Il suo pancione è il suo accessorio più bello, che la accompagna con un tocco di poesia in ogni coreografia, anche la più energica.

Festeggia il tuo pancione in un modo diverso

Anais Viola (@dfy_anais) si esibisce in acrobazie mozzafiato , scivolando sul pavimento, muovendo i fianchi come Shakira ed eseguendo una spaccata con grazia e naturalezza. E come se non bastasse, tiene il tempo con la musica indossando scarpe degne del guardaroba di Lady Gaga. Questa ballerina professionista, che parla alla perfezione il linguaggio del corpo, si contorce con il pancione in bella mostra.

Anaïs Viola ha il ritmo nel sangue, ma non è tutto: ha anche un bambino di diversi mesi che dondola dentro. Indossando stivali alti fino alla coscia che praticamente le staccano il collo, una fascia di strass scintillante e pantaloncini all'uncinetto in vita, questa coreografa fa del suo ventre un emblema, parte integrante dello spettacolo. Attraverso questa sorprendente performance artistica, sfida giocosamente i preconcetti sulla gravidanza.

Fin da tempi immemorabili, alle donne incinte viene consigliato di prestare la massima attenzione, di non muoversi troppo e di proteggere il bambino come se fosse di porcellana. Non appena si muovono un po', vengono accusate di mettere in pericolo la salute del bambino, o addirittura di maltrattarlo. Ma la fine della gravidanza non è sempre un periodo buio di convalescenza. Anaïs, infatti, ne è la prova vivente. Non riesce a resistere al fascino della radio. Quando il suono riempie lo studio, quasi spontaneamente la prende e la trasforma.

Un'altra immagine della gravidanza

In genere, alle donne incinte si consiglia di dedicarsi ad attività leggere come yoga, Pilates o acquagym. Tuttavia, è meno comune vederle sollevare le gambe sopra la testa, fare piroette o ricreare un video musicale delle Pussycat Dolls. Eppure, ogni donna vive la gravidanza in modo diverso. Alcune si muovono a passo di lumaca e fanno fatica a muovere il corpo, mentre altre continuano a svolgere le loro attività come se nulla fosse.

Anaïs, da parte sua, non ostenta le sue capacità con le future mamme dicendo : "Guarda cosa so fare". La sua vita quotidiana è come uno spettacolo continuo e, incinta o meno, la danza rimane la sua professione. Anche gli studi supportano la sua affermazione. L' American College of Obstetricians and Gynecologists presenta la danza come una forma di esercizio sicura e benefica durante la gravidanza.

Mentre alcuni internauti conservatori condannano questo sport e paragonano questo balletto moderno a "uno spogliarello volgare", la scienza lo sostiene. Rafforza il pavimento pelvico e migliora la posizione del bambino nell'utero. L'unico rischio per il bambino, ovvero il suo piccolo compagno di tasca? Diventare lui stesso un ballerino di talento.

Rendendo popolari i "tacchi", una pratica ancora disprezzata.

Le ballerine classiche hanno il loro dress code, e Anaïs non fa eccezione. Non indossa scarpette da ballo con nastri, ma stivali con i tacchi alti avvolti in lacci. Nessun body adorna la sua figura, ma abiti volutamente leggeri. Perché nella sua disciplina, come in altre, il corpo è al centro. Questa ballerina esperta è un'ambasciatrice dei "tacchi", uno stile di danza che richiede altezza e un certo grado di equilibrio.

Molte donne accorrono nel suo studio, desiderose di riappropriarsi della propria figura e riscoprire la propria immagine. Accusata di essere "troppo provocante" o "troppo volgare", questa pratica è ancora poco compresa dal grande pubblico. Eppure, è ben lungi dall'essere un'attività "da club per principianti". Camminare tutto il giorno su scarpe chiodate da dieci centimetri è di per sé uno sport, quindi eseguire acrobazie con queste scarpe oversize è un'impresa di forza. E con una pancia che sembra un palloncino, beh, è eroico.

Mentre il suo corpo raggiunge già livelli straordinari, la ballerina Anais Viola (@dfy_anais), con il suo groove contagioso, rivela l'infinito potenziale di una donna che porta in grembo la vita. Il suo bambino, un partner invisibile che tuttavia prende il suo posto, è la sua forza trainante.