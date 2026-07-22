Tormentata dai commenti sul suo peso, spiega come ha ritrovato la fiducia in se stessa.

Per lungo tempo, Paris Tier (@pazlenka) è stata bersaglio di critiche sul suo aspetto fisico. Oggi, la content creator australiana racconta come ha trasformato questa esperienza in una vera fonte di forza interiore. Il suo percorso ci ricorda l'importanza dell'accettazione di sé e del rispetto per il proprio corpo.

Il cyberbullismo che ha lasciato il segno

A soli 23 anni, Paris Tier si è ritrovata improvvisamente sotto i riflettori grazie alla sua presenza sui social media e alla sua relazione con il giocatore di football australiano Conor Stone. Questa maggiore visibilità è stata presto seguita da un'ondata di commenti negativi sul suo aspetto. Dietro le quinte, alcune osservazioni sono diventate particolarmente feroci, degenerando in insulti e minacce. Questa situazione ha profondamente colpito Paris Tier, al punto da compromettere il suo benessere mentale.

Nel 2025, di fronte a questa pressione costante, ha finalmente scelto di sospendere i suoi post su Instagram. Questo periodo difficile le ha fatto capire l'impatto che le opinioni altrui potevano avere sulla sua autostima. Paris Tier racconta di aver attraversato momenti in cui non riusciva nemmeno a trovare la forza di alzarsi dal letto.

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Prendersi una pausa per riconnettersi meglio

Per ritrovare il suo equilibrio, Paris Tier ha preso una decisione importante: allontanarsi dai social media per diversi mesi. Questa pausa le ha dato lo spazio necessario per concentrarsi nuovamente su se stessa, lontana dai giudizi esterni.

Sostenuta dal suo compagno e dai suoi cari, ha gradualmente imparato a smettere di cercare l'approvazione altrui. Questo periodo di riflessione le ha permesso di ricostruire un rapporto più positivo con se stessa. Oggi afferma che la sua prospettiva è cambiata: "Non parlo più di essere odiata, perché amo chi sono". Un'affermazione che illustra i progressi compiuti e la fiducia che ha ritrovato.

L'accettazione di sé al centro della sua ricostruzione

Per Paris Tier, la vera trasformazione non riguarda il suo aspetto, ma il modo in cui vede se stessa. Spiega di aver compreso che la felicità non dipende dall'opinione altrui, bensì dalla capacità di accettarsi pienamente. Secondo lei, cercare di piacere a tutti è un'impresa impossibile.

La chiave è costruire una solida autostima , basata sui propri valori e non sulle opinioni esterne. Paris Tier riconosce, tuttavia, che alcune ferite rimangono. Ricostruirsi non significa cancellare completamente le difficoltà del passato, ma imparare ad andare avanti con maggiore compassione per se stessi.

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Per dare una nuova immagine delle donne nello sport

A seguito di questa esperienza, Paris Tier desidera anche cambiare la percezione delle "WAG", termine usato per riferirsi alle compagne degli atleti ("mogli e fidanzate"). Si rifiuta di permettere che queste donne vengano definite esclusivamente dalla loro relazione con un atleta.

Attraverso il suo podcast e i social media, mira a mettere in luce le ambizioni, i progetti e le personalità di queste donne. Per Paris Tier, essere vicina al mondo dello sport non significa dover rimanere nell'ombra del proprio compagno. Il suo messaggio è chiaro: ogni donna può costruire il proprio percorso, sviluppare i propri talenti e conquistarsi il proprio posto, indipendentemente dalla relazione o dalle opinioni altrui.

La storia di Paris Tier dimostra che è possibile ritrovare la fiducia in se stessi dopo essere stati feriti da ripetute critiche. La sua storia mette in luce un concetto fondamentale: il valore di una persona non si misura dall'aspetto fisico o dall'opinione pubblica. È un invito a coltivare l'autostima, a celebrare il proprio corpo e ad andare avanti con maggiore compassione per se stessi.