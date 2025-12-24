Dire di sì solo per compiacere gli altri? Uno psicologo spiega perché non puoi stabilire dei limiti.

La tua testa pensa "no", ma la tua bocca dice "sì". Non è solo cortesia o buone maniere. Non è solo la tua gentilezza a parlare. Ecco perché la parola "sì" esce spontanea anche quando vorresti rannicchiarti sotto il piumone con un pile e una borsa dell'acqua calda.

Il paradosso di Abilene, la spiegazione del tuo "sì"

Accetti inviti a feste anche se preferiresti di gran lunga abbuffarti di cioccolato davanti a Netflix, e riorganizzi i tuoi piani per una serata romantica in casa per partecipare alla festa di addio di un collega che hai incontrato solo una volta in tutta la tua carriera. Anche dopo aver fatto il pieno di interazioni sociali per la giornata, non riesci a rifiutare un invito. Dici "sì" automaticamente, senza pensarci troppo. In fondo, sai che ti pentirai della tua decisione, ma la parola "no" non fa parte del tuo vocabolario. Sembra quasi irrispettoso, detto da te.

Potresti inventarti delle scuse piuttosto banali, come dire che il tuo gatto non sta bene o che tua madre è passata a trovarti all'improvviso. Eppure, sei costantemente dedito al tuo lavoro, e questo non è né un'ammissione di debolezza né un segno di eccessiva gentilezza. Hai la sindrome del "sì", o meglio, soffri del paradosso di Abilene. Tranquillo, non è né patologico né contagioso. "Una situazione in cui un gruppo prende una decisione che nessuno vuole veramente, ma che tutti accettano per preservare la pace sociale e/o perché credono di essere gli unici a pensarla diversamente. Poi si schierano con la... presunta maggioranza", spiega la psicologa Claire Petin in un illuminante video su Instagram.

Un esempio concreto: non hai assolutamente voglia di ripetere l'imbarazzante "Babbo Natale segreto" della tua ipocrita azienda, ma dici un "sì" collettivo per mantenere l'armonia del gruppo. Il paradosso di Abilene è tipico del mondo professionale e dell'adolescenza. Preferisci dire "sì", anche se ti irrita, piuttosto che diventare la pecora nera del gruppo.

Il sintomo comune delle persone che "cercano di compiacere tutti"

Se dici "sì" quando il "no" lampeggia nella tua mente, non è solo per integrarti e mantenere una buona reputazione tra i tuoi coetanei. Riflette anche una mancanza di fiducia in te stesso : il desiderio di fare bella figura per compensare la bassa autostima e rassicurarti. Sei quello che nel gergo è noto come "compiacente". Questo significa qualcuno che cerca costantemente la convalida esterna e riconosce il proprio valore solo agli occhi degli altri. Questo può indicare insicurezza personale, una profonda paura dell'abbandono o derivare da un'infanzia priva di affetto.

Come spiega lo psicologo, questo costante "sì" è legato anche a diversi pregiudizi. "Il pregiudizio della desiderabilità sociale, che ci spinge a voler piacere ed essere percepiti positivamente. Il pregiudizio del conformismo, che ci fa aderire all'opinione dominante per non essere esclusi. L'illusione della maggioranza, che ci fa credere che 'tutti la pensano allo stesso modo' e la dissonanza cognitiva, quel disagio interiore che si crea quando le nostre azioni vanno contro le nostre convinzioni".

L'urgente necessità di rivendicare la parola "no"

Dire "no" senza ricorrere a frasi contorte o scuse precostruite è un esercizio delicato. Quelle tre lettere, che contraddicono "sì", ti sembrano quasi proibite. Probabilmente hai paura di ferire l'altra persona e di apparire antisociale o sgradevole. "Sì" è la via più facile per evitare di danneggiare la tua immagine. Tuttavia, passi così tanto tempo a compiacere gli altri e a soddisfare ogni loro capriccio che trascuri la tua vita. E questo, a lungo andare, è estenuante.

"Accettare troppi obblighi è fonte di stress e ansia, a causa di tutti gli impegni che dobbiamo mantenere. Questo sovraccarico può portarci a diventare ingiustamente irritabili", avverte la sociopsicologa Susan Newman sulle pagine dell'HuffPost. Dire "sì" sperando che l'altra persona percepisca il nostro disagio non funziona. Al contrario, un "no" rispettoso crea un quadro chiaro e rassicurante per tutti. Più ci si esercita, più questo gesto diventa naturale e meno cresce il senso di colpa. Bisogna solo iniziare per arrivarci.

Gli psicologi lo sanno meglio di chiunque altro: i confini non sono muri, ma porte. Ti mostrano come entrare nel tuo spazio senza farti male. E stabilire dei limiti non significa deludere gli altri; significa finalmente rispettare te stesso. Anche se la parola "no" sembra dura, ciò che è veramente duro è quel "sì" forzato. Dire "no" a una festa dell'ultimo minuto a quaranta minuti di treno non ti rende un mostro senza cuore, semplicemente qualcuno che ha altre priorità: il proprio benessere .