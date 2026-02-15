Sentirsi invisibili non è inevitabile: la regola che aiuta davvero

A volte, nelle situazioni sociali, ci sentiamo come se ci confondessimo con lo sfondo e fossimo invisibili. Ci sentiamo microscopici, inutili e insignificanti. Ci diciamo che la nostra presenza non è necessaria, che non aggiunge nulla al gruppo. Quando questi pensieri prendono piede, si ripetono all'infinito nella nostra testa come il ritornello ossessionante di "Baby Shark". Sui suoi social media, la psicologa Julie Smith propone una tattica per contrastare questo effetto collaterale della nostra mancanza di fiducia.

Da dove nasce la sensazione di essere invisibili?

È una sensazione che ci fa dubitare di tutto il nostro essere. Quando abbiamo una bassa autostima, spesso la affrontiamo. Ci sono giorni in cui ci chiediamo cosa stiamo facendo sulla Terra, qual è la nostra missione. E non è una domanda esistenziale, semplicemente il riflesso di una fiducia in calo. Allora iniziamo a denigrarci, a sputare silenziosa autocritica , a maledirci per essere così "noiosi", un'arte in cui eccelliamo. In breve, ci sottoponiamo a una vera e propria prova interiore. È molto semplice: ci sentiamo come un fantasma errante, una semplice ombra, una comparsa. Come una goccia d'acqua in un oceano. Potremmo essere nascosti sotto un lenzuolo o adornati con il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, sarebbe lo stesso.

Questa sensazione opprimente, che ci fa quasi sentire in colpa per essere dove siamo e ci sommerge di aggettivi negativi, a volte emerge senza preavviso, dopo una riunione in cui non abbiamo osato parlare. Riaffiora nelle situazioni sociali, quando veniamo spinti sui mezzi pubblici, tagliamo la fila o veniamo interrotti alle feste.

Come scrive il ricercatore Rodney Luster per Psychology Today : "Questa sensazione a volte si manifesta quando ci disconnettiamo psicologicamente dalla nostra identità, perdendo il contatto con chi siamo e la nostra capacità di agire. Questa forma di auto-invisibilità è esistenziale e sottile". In altre parole, non scompariamo solo agli occhi degli altri. Possiamo anche svanire interiormente. La buona notizia è che questa sensazione non è inevitabile. E c'è una regola molto semplice, quasi matematica, per mettere le cose in prospettiva.

La regola delle 52 carte: un promemoria vertiginoso

Conosciamo bene le affermazioni positive, le dichiarazioni d'amore per se stessi davanti allo specchio e la tecnica dei post-it, ma la psicologa Julie Smith ha un altro rimedio per la fiducia in se stessi, e ce lo offre in una scatola. Immaginate un classico mazzo di carte. 52 carte. Niente di più ordinario. "È solo un normale mazzo di carte. Contiene 52 carte, tutto qui", afferma la specialista. Eppure.

Se mescoli queste 52 carte, è statisticamente molto improbabile che l'ordine risultante sia mai esistito prima nella storia dell'universo. Mai. Perché il numero di combinazioni possibili è astronomico, un numero di 68 cifre. Maggiore del numero di atomi sulla Terra. L'idea non è di distrarsi e mettere a tacere quella fastidiosa voce interiore improvvisando una rapida partita a Battaglia Navale. No, questo mazzo di carte è un'"immagine". È un modo ingegnoso per ricordare che abbiamo mille sfaccettature.

La cosa affascinante è che ogni carta è perfettamente familiare. Un nove di fiori. Una regina di cuori. Niente di straordinario preso singolarmente, ma la disposizione è senza precedenti. Julie Smith riassume questa idea con una frase che suona vera: "Non ci sarà mai nessuno come te".

Un post condiviso da Dr. Julie Smith | Psicologa (@drjulie)

Una bella metafora della singolarità

Siamo spesso tentati di minimizzare ciò che ci rende ciò che siamo. "Non sono così speciale", "Altri lo fanno meglio", "Non sono niente di eccezionale". Eppure, se 52 carte sono sufficienti per creare un numero infinito di combinazioni uniche, che dire di un essere umano? Non siamo fatti di 52 elementi, ma di milioni: ricordi, ferite, risate, gusti musicali, profumi d'infanzia, fallimenti, sogni segreti, amicizie fondamentali, libri influenti, scelte coraggiose, errori formativi.

Individualmente, niente di tutto questo è raro. Molti hanno vissuto una rottura. Molti amano il caffè o odiano parlare in pubblico. Ma la combinazione precisa di tutto ciò che ti rende ciò che sei? È radicalmente unica. Sentirsi invisibili spesso significa dimenticare questa combinazione singolare. Significa credere di essere intercambiabili. La regola delle 52 carte ci ricorda il contrario: l'ordinario può produrre l'unicità.

L'obiettivo non è portare con sé un mazzo di carte, ma piuttosto ricordare questa regola come un mantra confortante. È un'ottima ancora di salvezza quando l'autostima sta calando.