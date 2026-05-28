"Non riconosco più mio figlio": in che modo il maschilismo intacca il legame tra alcune madri e i loro figli?

Spesso tutto inizia con segnali sottili. Un commento brusco a cena, un video condiviso senza spiegazioni, una risata beffarda alla menzione della parola "femminismo". Poco a poco, alcune madri affermano di notare un cambiamento nell'atteggiamento del figlio, al punto da non riconoscere più il legame che credevano forte e innegabile.

Crepe invisibili nella vita di tutti i giorni

Queste tensioni non derivano da un singolo evento, ma da un accumulo di fattori. Il linguaggio si fa più aspro, le opinioni si irrigidiscono e le donne vengono talvolta descritte come "avversarie" o "figure sospette". In questo clima, la madre diventa involontariamente il bersaglio principale di un discorso che svaluta le donne in generale, anche quando non è rivolto direttamente a lei.

Un'ideologia che ora viene presa sul serio

Il 21 gennaio 2026, l'Alto Consiglio per la Parità di Genere ha pubblicato un rapporto che affronta la "minaccia maschilista". Il documento descrive un sistema ideologico strutturato basato sulla supremazia maschile e sull'ostilità verso le donne. I dati illustrano la portata del fenomeno: il 17% dei francesi aderisce a forme di sessismo ostile, con una differenza significativa tra uomini (23%) e donne (12%). Il rapporto evidenzia inoltre che l'84% delle vittime di cybersexismo sono donne, confermando la portata della violenza online.

Un divario generazionale sempre più ampio

Tra i giovani dai 15 ai 24 anni, le differenze di percezione sono particolarmente marcate. Il 75% delle giovani donne ritiene che essere donna rappresenti uno svantaggio nella società, rispetto al 42% dei giovani uomini. Inoltre, il 39% degli uomini considera ancora il femminismo una minaccia alla propria posizione. Questo divario alimenta una visione competitiva delle relazioni di genere: l'uguaglianza viene percepita come un gioco a somma zero, in cui la promozione dei diritti delle donne è vista come una perdita per gli uomini. In questo contesto, le tensioni familiari non sono altro che il riflesso di una divisione più ampia.

Quando i social media plasmano le percezioni

Parte di questa radicalizzazione avviene online. Piattaforme come TikTok, X (ex Twitter) e YouTube spesso fungono da porta d'accesso a contenuti incentrati su incontri, successo o autostima, che gradualmente scivolano verso una retorica ostile. Il pericolo non risiede solo nei contenuti stessi, ma anche nel sistema di raccomandazione, che intrappola gli utenti in bolle omogenee. Uno studio qualitativo britannico condotto da Ofcom descrive una "manosfera" frammentata, dove l'isolamento sociale rafforza le idee più radicali.

Per comprendere senza banalizzare

Non tutte le ansie adolescenziali sfociano nel maschilismo, ma quando la frustrazione personale si trasforma in rifiuto delle donne, si verifica un cambiamento. Le donne diventano bersagli simbolici e le loro voci vengono screditate.

Di fronte a questa situazione, la tentazione di distruggere la famiglia può sembrare ovvia. Tuttavia, alcuni specialisti raccomandano di mantenere il dialogo senza dare credito alle affermazioni ostili, chiedendo le fonti e stabilendo confini chiari su ciò che costituisce rispetto. Infine, le istituzioni sottolineano che la soluzione non può basarsi esclusivamente sulle famiglie. L'educazione alle relazioni e una migliore regolamentazione delle piattaforme online sono presentate come strumenti essenziali.

In definitiva, la questione va ben oltre il rapporto madre-figlio: riguarda il modo in cui una società può preservare il dialogo senza permettere che si radichi, sia nella sfera privata che online, una visione del mondo in cui le donne diventano avversarie.