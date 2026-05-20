In Corea del Sud, questi centri post-parto sono tanto affascinanti quanto controversi.

Mentre nella maggior parte dei paesi del mondo le neomamme tornano a casa subito dopo il parto, in Corea del Sud trovano rifugio in strutture che sono un ibrido tra hotel di lusso e centro benessere. Massaggi, pasti personalizzati, supporto psicologico, trattamenti per il corpo... in queste oasi di tranquillità, le donne ricevono un trattamento regale. Un'iniziativa lodevole, ma paradossale in un paese dove il tasso di natalità è in calo ogni anno.

Il riposo dopo il parto, una tradizione millenaria

In Francia e in altri Paesi occidentali, le donne hanno a malapena il tempo di riprendersi dal parto prima di dover tornare a casa e riprendere una vita frenetica. Poche ore dopo aver dato alla luce il loro piccolo essere rugoso, sono già a casa, senza un attimo per sé. In Corea del Sud, il riposo non è un'utopia lontana, ma la norma. In questo Paese, dove la demografia viene insegnata già dalla quarta elementare nella speranza di incoraggiare le future generazioni ad avere figli, il recupero post-parto assume quasi la forma di un ritiro benessere. Le madri trovano una tranquillità che altre non possono sperimentare in spazi ibridi, un mondo lontano dalla freddezza degli ospedali.

Disimballano i bagagli e i passeggini in camere di lusso dotate di cuscini per l'allattamento, culle, pannolini, incubatrici e tiralatte. Nel cuore di queste cliniche all'avanguardia, che creano l'illusione di una vacanza, le madri non devono far altro che dormire, mangiare e ricaricare le energie. Qui, tutto è pensato per rigenerare il corpo delle madri e premiarle con brodi fatti in casa, massaggi mirati e uno staff dedicato sempre pronto a offrire sollievo. Questi centri post-parto, meglio conosciuti come "sanhujoriwon", non sono nati da una tendenza virale o da una moda passeggera. Fanno parte di una lunga tradizione, seppur con un approccio leggermente più "orientato al marketing".

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, la gravidanza e il parto sono "energetici" e influiscono notevolmente sull'energia vitale della donna. Questo stesso principio, noto come "zuò yuèzi", suggerisce anche che la madre perda il suo calore interno. Da qui la prescrizione di cibi caldi e ricchi di grassi, trattamenti termali e un sonno ristoratore in lenzuola morbide.

Strutture di recupero post-parto a cinque stelle

In Corea del Sud, un Paese con uno dei tassi di natalità più bassi al mondo, ma che ha registrato un'impennata inaspettata delle nascite entro il 2025, le madri vivono i primi giorni di maternità in condizioni idilliache. Mentre la Francia sta gradualmente chiudendo i suoi reparti di maternità, il Paese della cura della pelle in dieci fasi sta aprendo sempre più centri post-parto . Luoghi dove stanchezza e stress mentale sono concetti sconosciuti.

In genere, le madri soggiornano in queste strutture private per un periodo che va da una a tre settimane. La visita non è prescritta da un medico; la richiesta proviene dalle madri stesse ed è a loro spese. Secondo Statistics Korea, l'80% delle neomamme ogni anno si reca in questi "santuari della maternità". Durante questo periodo di quarantena, sono sole con il loro bambino. Grazie a un nido con personale infermieristico presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, camere di lusso dotate di eleganti letti medicali, una stanza per l'allattamento, aree relax e pasti studiati per soddisfare le esigenze nutrizionali delle madri, queste ultime possono organizzare la propria giornata come meglio credono.

Oltre a seguire una routine rilassante, le madri hanno anche il raro privilegio di creare un legame più intimo con il loro bambino , al riparo dal mondo esterno. Queste stanze danno l'impressione di essere in una bolla, un bozzolo. E quando il bambino inizia a piangere nel cuore della notte, le infermiere se ne prendono cura. In questo modo, si familiarizzano gradualmente con questo ruolo e ricaricano le energie, lontane dagli impegni familiari.

La vita tra le mura di questi centri post-parto

Sui social media, molte donne documentano il loro soggiorno in questi centri post-parto, che altrove sembrano rivoluzionari, ma in Corea rappresentano semplicemente la naturale prosecuzione dei nove lunghi mesi di gravidanza. Le si vede indossare camicie da notte floreali, sorseggiare tisane, gustare pasti deliziosi, ricevere massaggi al cuoio capelluto o farsi applicare maschere in gel sul viso. "Tutte le madri meritano questo tipo di assistenza", afferma @mrs.helenchoe , sorpresa che servizi simili non siano disponibili negli Stati Uniti.

Alcune soggiornano in camere minimaliste, mentre le più benestanti accolgono i loro neonati in suite private grandi come appartamenti. Le opzioni variano anche da una struttura all'altra. Le donne più fortunate possono usufruire di servizi fotografici per il neonato, attività artistiche e creative e attrezzature per il benessere all'avanguardia. "Anche il papà può soggiornare in loco", aggiunge @pearljjchoi, che ha avuto modo di provare questo reparto maternità di lusso.

Un lusso non accessibile a tutte le madri

Questi centri post-parto sono come rifugi per le madri stremate dal parto. Colmano da soli una grave lacuna nell'assistenza post-parto, il che è davvero ammirevole se si considera che 7 donne su 10 si sentono disperatamente sole dopo aver partorito. Tuttavia, per molte donne, rimane un sogno irrealizzabile, una pura fantasia. Perché no, la previdenza sociale non copre questi soggiorni "tutto incluso".

A seconda della struttura, il prezzo può variare notevolmente. Una content creator ha ammesso di aver pagato 4.784 dollari per 10 giorni. In diversi video, le clienti sottolineano anche la natura fortemente commerciale di queste strutture, che aggrava ulteriormente le disuguaglianze. È qui che il contrasto diventa più evidente. Da un lato, un'esperienza post-parto altamente strutturata, quasi industrializzata. Dall'altro, una società in cui l'assistenza post-parto rimane in gran parte privata, familiare e ineguale. Alcune donne possono godere di settimane di riposo assistito, mentre altre si ritrovano sole, a gestire notti insonni, recupero fisico e le prime settimane di allattamento senza alcun supporto reale.

Se da un lato i centri post-parto colmano una lacuna nell'attenzione dedicata al corpo delle madri, dall'altro ci ricordano che il benessere ha un costo e sfruttano a fini speculativi la salute delle donne.