Questa madre di gemelli mette alla prova la loro "connessione" e il video sta diventando virale.

Una madre, due bambini separati da una porta e una serie di domande poste a voce. Le risposte dei gemelli hanno sbalordito gli utenti di internet e riacceso un interrogativo che la scienza continua a esplorare: i gemelli sono davvero legati da un vincolo?

Il test: le stesse domande, senza vedersi né sentirsi.

La premessa del video pubblicato sull'account Instagram @paschal_twins17 è di una semplicità disarmante. La madre pone a ciascuno dei suoi figli gemelli le stesse identiche domande, senza che possano vedersi o sentirsi. Le risposte, identiche o quasi, hanno immediatamente scatenato un'ondata di reazioni stupite nei commenti. "Com'è possibile?" , "È magia! ", "I gemelli mi fanno paura, ma in senso positivo" : il tipo di reazioni che trasformano un video di famiglia in un fenomeno virale in poche ore.

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La "telepatia tra gemelli" esiste davvero?

Questa è la domanda che tutti si pongono di fronte a questo tipo di video. La risposta scientifica è complessa. Non ci sono prove di comunicazione extrasensoriale tra gemelli. Tuttavia, diversi meccanismi ben documentati spiegano queste sorprendenti coincidenze.

I gemelli monozigoti, ovvero coloro che si sono sviluppati dallo stesso ovulo, condividono il 100% del loro DNA, il che significa che hanno le stesse predisposizioni cognitive, gli stessi processi di pensiero e spesso le stesse associazioni di idee quando si trovano di fronte alla stessa domanda. Se a questo si aggiungono anni di convivenza, esperienze condivise e una lingua comune, le risposte identiche diventano meno misteriose, pur rimanendo affascinanti.

Cosa dicono gli studi sui gemelli

La ricerca sui gemelli è uno degli strumenti più potenti in psicologia e genetica. Gli studi sui gemelli cresciuti separatamente, condotti in particolare dal Minnesota Twin Family Study a partire dal 1979, hanno dimostrato come la genetica influenzi gusti, comportamenti, risposte emotive e persino scelte di vita, indipendentemente dall'ambiente.

I gemelli separati alla nascita e riuniti in età adulta a volte scoprono di aver scelto lo stesso nome per i loro figli, la stessa professione, la stessa acconciatura. Nessuna telepatia, bensì un'architettura mentale condivisa che produce effetti sorprendenti.

Il ruolo della madre nella viralità

Ciò che rende il video così toccante non è solo il risultato del test, ma il modo in cui la mamma lo conduce. Il suo genuino entusiasmo, la sua reazione a ogni risposta identica e il suo evidente orgoglio per questo legame trasformano un semplice esercizio in un momento tenero condiviso con milioni di sconosciuti. I video di genitori che documentano la straordinaria vita quotidiana dei loro gemelli sono tra i contenuti più coinvolgenti su Instagram e TikTok, e questo non fa eccezione.

Una tendenza che non passa mai di moda

La "sfida della telepatia tra gemelli" è una delle tendenze più durature dei social media. Da diversi anni, migliaia di famiglie di gemelli pubblicano le proprie versioni del test, scegliendo lo stesso oggetto, disegnando la stessa cosa e rispondendo alle stesse domande. Il format funziona perché fa leva su qualcosa di universale: il desiderio di credere che esistano legami che trascendono le parole. E anche se la scienza preferisce parlare di genetica condivisa piuttosto che di mistero, il senso di meraviglia rimane assolutamente reale.

Esame orale, risposte identiche, milioni di visualizzazioni: questi due gemelli hanno involontariamente offerto una lezione commovente e affascinante su cosa significhi condividere non solo il DNA, ma anche un modo di vedere il mondo. La scienza non parla di magia, ma a volte sembra proprio di sì.