Perché alcuni bambini sono più difficili da gestire in compagnia della madre rispetto ad altri?

Tutti lodano la calma e l'obbedienza di tuo figlio, ignari del fatto che, in tua presenza, questo piccolo angelo si trasforma in una creatura spietata. Sotto l'aureola si cela un paio di corna formidabili. Tuo figlio ti sta rendendo la vita difficile e non ha nulla a che vedere con la descrizione lusinghiera che ne danno i tuoi cari. Ma perché tanta critica incessante? Gli scienziati ti rassicurano: il problema non sei tu.

I bambini sono 800 volte più indisciplinati in presenza della madre?

Quando tuo figlio torna da un pomeriggio di giochi a casa di un amico, gli altri genitori si affrettano a lodare il suo comportamento gentile e premuroso. Con tua sorpresa, scopri che tuo figlio, lo stesso che fa i capricci ogni quindici minuti e ignora i tuoi comandi, è in realtà capace di comportarsi bene ed essere esemplare per tutto il pomeriggio.

A casa degli altri, il suo atteggiamento cambia completamente, trasformandosi da monello in un santo irreprensibile. Si offre di sparecchiare, mentre a casa tua sospira ogni volta che glielo chiedi. Si toglie accuratamente le scarpe all'ingresso, le stesse che si trascina per casa dopo che hai finito di pulire. Ancor più ingiusto, mangia con gusto piatti di fagiolini che poi respinge con una smorfia in cucina. Che leccapiedi!

Quando vai a prendere tuo figlio dai nonni e lo vedi seduto tranquillamente su una sedia a leggere un fumetto, ti sembra quasi di avere le allucinazioni. Devi strofinarti gli occhi due volte. Eppure, le sue buone maniere svaniscono non appena ti vede. Con te, tuo figlio è l'esatto opposto di come appare in pubblico: esuberante, irascibile, irrispettoso, provocatorio… E non è solo una tua impressione. Secondo uno studio satirico condotto da un sedicente dottor KP. Leibowitz del dipartimento di psicologia dell'Università di Washington, i bambini sono 800 volte più agitati in presenza della madre che quando sono con il padre o altre persone.

L'irresistibile desiderio di attirare l'attenzione della madre

Questo dato, proveniente dal sito web umoristico Mom News Daily , potrebbe essere più aneddotico che scientifico, ma riflette una realtà che solo le madri si trovano ad affrontare. Inoltre, sfida il persistente mito della "cattiva madre", che porta a credere di non essere brave a fare le madri. Per giungere a questa conclusione, il presunto ricercatore avrebbe analizzato il comportamento dei bambini in 500 famiglie diverse. Avrebbe preso in considerazione diversi elementi analitici: piagnucolii, pianti, urla, tentativi di picchiare, richieste eccessive, lancio di giocattoli e persino la dimenticanza di come camminare o parlare. Sebbene questo "studio fasullo" possa suscitare un lieve sorriso, risuona in molte madri.

È una situazione che si ripete ogni volta che la mamma entra nel campo visivo del bambino o ne sente la voce. Il bambino, che prima era perfettamente immobile e seduto tranquillamente al suo posto, improvvisamente batte i piedi, piagnucola, si rifiuta di indossare lo zaino e fa i capricci senza un apparente motivo. State tranquilli, non state trasmettendo cattive vibrazioni. Il ricongiungimento è un sollievo per lui.

Lo psichiatra e psicoanalista inglese John Bowlby ha coniato un termine per questo fenomeno: la teoria dell'attaccamento. I bambini possono essere più difficili con i genitori... perché si sentono più al sicuro con loro. Quando l'attaccamento è forte, il bambino sa, anche inconsciamente, che i genitori rimarranno lì anche se piange, protesta o fa i capricci. Ad esempio, un bambino potrebbe comportarsi in modo impeccabile tutto il giorno a scuola e poi esplodere al ritorno a casa: è riuscito a gestire la situazione altrove, ed è con la figura di attaccamento che finalmente sfoga la tensione. In definitiva, è un'espressione d'amore, più che una punizione o una vendetta personale.

Uno studio più umoristico che veritiero, ma rassicurante.

"Stai sbagliando tutto." "Il tuo stress è troppo contagioso; inevitabilmente influenzerà il tuo piccolo . " "Sei troppo severa", o al contrario , "non sei abbastanza ferma." Le madri sentono regolarmente queste frasi moralistiche e finiscono per interiorizzarle. Rimangono incessantemente nella loro testa come il ritornello di una hit estiva. Di conseguenza, dubitano delle proprie capacità, si mettono in discussione e invidiano quelle madri che sembrano avere tutto, ignare del fatto che, nel profondo, anche loro stanno lottando altrettanto. Secondo un sondaggio condotto su 2.000 donne americane, le madri si chiedono 156 volte al giorno se sono davvero adatte a questo ruolo . L'espressione "cattiva madre" si insinua costantemente nelle loro riflessioni.

Da qui l'importanza di adottare un approccio meno complicato in certe situazioni. Se vostro figlio vi prende spesso di mira ma non crea mai problemi dalla babysitter , non è perché vi ha preso di mira, ma semplicemente perché si sfoga. È un po' come quando ci si sente molto sensibili e si fa del proprio partner il capro espiatorio.

In definitiva, se vostro figlio riserva a voi il suo peggior umore, paradossalmente potrebbe essere perché vi considera il suo rifugio più sicuro. Un luogo che a volte può essere estenuante, ma anche profondamente prezioso.