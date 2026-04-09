PFAS: come questi inquinanti potrebbero alterare il volto dei neonati

Queste quattro lettere sono un segnale di pericolo. I PFAS, quegli inquinanti onnipresenti che contaminano silenziosamente i nostri utensili da cucina, gli imballaggi alimentari in cartone, i cosmetici e persino alcuni dei nostri vestiti, stanno compromettendo la nostra salute. E la comunità scientifica ha fatto nuove allarmanti scoperte su questi composti chimici tossici, confondendo ulteriormente il confine tra fantascienza e realtà.

I PFAS sono responsabili di malformazioni congenite nei neonati.

Li incontriamo ogni giorno senza rendercene conto, quando applichiamo creme sul viso, friggiamo le uova o persino beviamo acqua del rubinetto. Dietro questo acronimo, che fa regolarmente notizia e preoccupa le organizzazioni sanitarie pubbliche, si celano oltre 4.000 composti chimici.

Utilizzati fin dagli anni '50 per la loro affidabilità e durata, i PFAS sono ovunque, dalle padelle antiaderenti e dagli indumenti impermeabili ai cosmetici e ai prodotti per la casa. A differenza dei pesticidi, che lasciano un odore pungente e facilmente riconoscibile, i PFAS sono più discreti. Tuttavia, sono particolarmente tenaci, da cui il loro soprannome: "inquinanti eterni".

Le sostanze PFAS sono state oggetto di numerosi studi scientifici, ma non sono ancora stati rivelati tutti i loro effetti nocivi. I ricercatori hanno già documentato diversi effetti sulla salute, tra cui un peso alla nascita inferiore, un aumento del rischio di cancro ai reni, una ridotta risposta immunitaria alle vaccinazioni e dislipidemia. Inoltre, hanno fatto alcune nuove e allarmanti scoperte, che non sono di buon auspicio per le coppie che desiderano avere un bambino .

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Chemical Research in Toxicology, i PFAS possono causare anomalie craniofacciali prima della nascita. Queste possono essere caratterizzate da una più pronunciata asimmetria facciale, labbro leporino, naso deforme o occhi distanziati. E si ha una sensazione di déjà vu. Questi risultati ricordano il caso dei "bambini nati senza braccia" e le malformazioni che si sono verificate in prossimità di aree contaminate.

Quali effetti hanno questi inquinanti persistenti durante la gravidanza

La realtà assomiglia sempre più a una distopia o a un'opera di George Orwell. Lo scenario del "bambino mutante" si fa ogni giorno più concreto, gettando un'ombra di pericolo sulle culle dei futuri genitori. Come spiegano gli scienziati, le donne esposte ai PFAS potrebbero dare alla luce bambini con deformità mandibolari o occhi sottosviluppati, più piccoli o meno funzionali del normale.

Per giungere a queste cupe conclusioni, i ricercatori si sono concentrati su 139 PFAS e hanno scoperto che il PFDA era il più dannoso per lo sviluppo craniofacciale del feto. Perché? Perché questi inquinanti interferiscono con l'acido retinoico, una molecola che garantisce il corretto sviluppo cranico nelle prime fasi della gravidanza. Anche a dosi molto basse, queste sostanze possono causare cambiamenti visibili al viso. Il rischio aumenta di circa il 10%, anche con un'esposizione minima.

"Questa scoperta ci permette di andare oltre la semplice correlazione, fornendo una chiara spiegazione di come il PFDA possa interferire con lo sviluppo fetale. Si tratta di un passo cruciale per la comprensione di una classe ampia e complessa di sostanze chimiche ambientali", afferma Jed Lampe, protagonista dello studio.

I passi giusti da compiere per evitare di cedere al panico e per proteggersi da esso.

Di fronte a queste allarmanti rivelazioni, è difficile non soccombere a una sorta di ansia pervasiva. Tuttavia, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Sebbene i PFAS siano onnipresenti, esistono semplici accorgimenti che si possono adottare per limitare l'esposizione quotidiana senza stravolgere il proprio stile di vita.

Innanzitutto, in cucina è meglio utilizzare utensili in acciaio inossidabile, ghisa o ceramica piuttosto che padelle antiaderenti danneggiate. Per quanto riguarda il cibo, ridurre il consumo di prodotti ultra-processati ed evitare imballaggi alimentari unti o impermeabili (come alcuni cartoni o involucri del fast food) può fare davvero la differenza.

Anche in bagno è necessario fare un po' di ordine. Alcuni cosmetici, in particolare i fondotinta a lunga tenuta o i mascara waterproof, possono contenere PFAS. Leggere le etichette e optare per formule più semplici o certificate diventa quindi una misura precauzionale, senza però cadere nella trappola dell'ossessione per "tutto pulito".

Anche l'acqua del rubinetto può essere contaminata, a seconda della regione. L'utilizzo di filtri specifici può contribuire a ridurre alcuni agenti inquinanti, sebbene non tutte le soluzioni siano ugualmente efficaci. Oltre alle azioni individuali, la responsabilità è anche collettiva. Regolamentazione, controlli industriali, trasparenza dei marchi: è fondamentale diffondere una maggiore consapevolezza se vogliamo limitare in modo sostenibile l'impatto di questi "inquinanti perenni".

Nel frattempo, l'idea non è quella di vivere nella paura, ma in una forma di vigilanza consapevole. Perché rimanere informati, adattare le proprie abitudini e mantenere la lucidità mentale è già un modo per riacquistare un certo controllo in un contesto che non sempre lo permette.