Invece di dire "Smettila di piangere", ecco 5 frasi che aiutano i bambini a esprimere le proprie emozioni.

Le lacrime di un bambino possono essere destabilizzanti. Che siano dovute alla stanchezza o a un riflesso condizionato, la tentazione di farlo smettere il prima possibile è forte. Tuttavia, riconoscere un'emozione anziché reprimerla permette al bambino di comprenderla meglio e di sviluppare competenze preziose per crescere serenamente.

Perché questa piccola frase andrebbe evitata

"Smettila di piangere" è una di quelle frasi che molti adulti usano senza cattive intenzioni. Tuttavia, può far sentire un bambino come se ciò che prova fosse inaccettabile o come se dovesse nascondere le proprie emozioni. Gli specialisti dello sviluppo infantile ci ricordano che un bambino non possiede ancora le stesse capacità emotive di un adulto. Il pianto è spesso il modo più naturale per sfogare frustrazione, paura, tristezza o stanchezza estrema. L'obiettivo, quindi, non è far scomparire l'emozione, ma sostenerla.

1. "Vedo che sei triste, sono qui."

Questa frase ha un effetto rassicurante immediato. Dando un nome all'emozione osservata, si aiuta il bambino a identificare ciò che prova. Aggiungendo "Io sono qui", gli si dimostra che può superare questo momento difficile senza essere solo. Questa sensazione di sicurezza è fondamentale per imparare a gestire meglio le proprie emozioni nel tempo.

2. "Hai tutto il diritto di piangere, capita a tutti."

Piangere non è né una debolezza né un comportamento da correggere. Ricordando al bambino che tutti possono provare tristezza o scoraggiamento, si normalizza l'emozione. Questo lo aiuta a capire che i suoi sentimenti sono legittimi e che non ha nulla di cui vergognarsi. Un messaggio semplice, ma particolarmente prezioso per costruire una sana autostima.

3. "Preferisci un abbraccio o un po' di tranquillità?"

Non tutti i bambini reagiscono allo stesso modo quando sono turbati. Alcuni cercano il contatto fisico, mentre altri hanno bisogno di un po' di spazio. Offrendo loro una scelta, si incoraggia il bambino a capire cosa lo farebbe sentire meglio in quel momento. È anche un ottimo modo per insegnargli ad ascoltare i propri bisogni ed esprimerli.

4. "Puoi indicarmi dove senti questa sensazione nel tuo corpo?"

Spesso le emozioni si esprimono attraverso il corpo prima di essere tradotte in parole. Un nodo allo stomaco, un groppo in gola o una sensazione di calore possono accompagnare rabbia, paura o tristezza. Incoraggiare i bambini a riconoscere queste sensazioni li aiuta a comprendere meglio ciò che stanno provando. Questa consapevolezza sviluppa gradualmente la loro intelligenza emotiva e corporea.

5. "Quando sarai pronto, ne parleremo insieme."

A volte, un bambino semplicemente non riesce a spiegare cosa prova in quel momento. Pretendere una risposta immediata può quindi intensificare il suo disagio. Questa frase gli dà il tempo necessario per calmarsi, dimostrandogli al contempo che rimarrai disponibile ad ascoltarlo. Instaura un clima di fiducia e rispetta i suoi tempi.

In definitiva, queste poche frasi hanno una cosa in comune: riconoscono l'emozione anziché negarla. Poche parole ben scelte possono trasformare una crisi in una vera e propria opportunità di apprendimento. Questo approccio premuroso rafforza il legame di fiducia e fornisce al bambino strumenti preziosi per la vita.