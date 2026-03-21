Come spiegare l'amore ai bambini senza creare confusione

Questa è una domanda che i genitori raramente si pongono, a differenza di quella su come nascono i bambini. Il loro amore è così istintivo e naturale che non pensano necessariamente a trasmetterlo ai figli, che a volte scambiano le cugine per le loro "fidanzate" e sviluppano piccoli complessi di Edipo. Ecco alcuni suggerimenti per affrontare l'argomento in modo aperto e onesto.

L'amore, un concetto astratto per i giovani

Quando i bambini chiedono continuamente "perché", ti aspetti ogni tipo di domanda tranne questa. A volte, in un impeto di curiosità, i tuoi piccoli ti pongono una domanda insidiosa e ti colgono completamente alla sprovvista. Quando chiedono "Cos'è l'amore?" , rimani senza parole, come se fosse un termine completamente nuovo. Sei quasi tentato di prendere un dizionario o chiedere aiuto a chatGPT.

Come si può rimanere obiettivi e neutrali nella definizione di amore, un sentimento che appare allo stesso tempo così ovvio e indescrivibile? È quasi complicato quanto spiegare come nascono i bambini. L'analogia del cavolo e della cicogna non funziona in questo caso. L'amore è un concetto sfaccettato e non può essere riassunto in una sola parola. Il che, di certo, non aiuta.

Per un bambino, l'amore è qualcosa che acquisisce ma non sempre comprende. È un sentimento, un'esperienza, ma raramente un concetto chiaro. Sentono di amare i genitori, il loro giocattolo preferito o il loro migliore amico, senza necessariamente capire cosa differenzi questi legami. L'amore è radicato in loro; semplicemente non ha ancora raggiunto la "maturità". In realtà, senza rendersene conto, i bambini lo dimostrano ogni giorno: abbracciando i genitori, preparando un mazzo di fiori del giardino per la nonna, condividendo la loro fetta di torta fatta in casa con il loro amico preferito.

Ecco perché i grandi discorsi filosofici sono inutili. È meglio partire da situazioni concrete: "Sai quando sei felice di dare un abbraccio? È un modo per dimostrare amore". Oppure: "Quando tieni profondamente a qualcuno e vuoi che sia felice, quello è amore".

Adatta le spiegazioni all'età del bambino.

Ovviamente, non ti metterai a fornire spiegazioni troppo dettagliate a un bambino piccolo che a malapena riesce a mettere insieme cinque parole e ha appena imparato a leggere. Un bambino piccolo ha bisogno principalmente di punti di riferimento semplici e rassicuranti: l'amore è ciò che si prova negli abbracci, nei sorrisi e nei momenti condivisi.

Evitate deduzioni affrettate e domande premature come "È il tuo ragazzo?" , che non fanno altro che confondere il bambino. Sì, i loro piccoli cervelli non possono elaborare tutto in una volta. "Non bisogna avere fretta con il linguaggio, ovvero non bisogna proiettare preconcetti, non bisogna dire cose come 'Lui è innamorato, lei è innamorata!' quando il bambino è piccolo e sta vivendo questa incredibile complessità emotiva ", avverte Sonia Chaine , autrice del libro per bambini "L'amore, io capisco tutto".

Man mano che tuo figlio cresce, puoi approfondire l'argomento e affinare i tuoi insegnamenti esplorando l'amore in modo più dettagliato. È in questa fase che puoi spiegare a tuo figlio che non può amare sua sorella come il principe ama Cenerentola, o come la mamma ama il papà. Se ti senti a disagio con questo argomento, visita la biblioteca, che è piena di libri interessanti e illustrati sull'argomento. Uno di questi è "Histoire pour Mieux Aimer" (Storie per amare meglio), che offre una spiegazione competente e accessibile dei 5 linguaggi dell'amore.

Nomina i diversi tipi di amore senza confonderli

A differenza della misteriosa origine dei bambini, che richiede una sola spiegazione definitiva, l'amore è così sfaccettato che si dispiega in diversi capitoli, dal più innocente al più maturo. Un bambino potrebbe dire : "Sono innamorato della mamma" o "Sposerò il mio compagno di classe". Ed è perfettamente normale. Piuttosto che correggerlo bruscamente, è meglio usare le parole e una guida gentile . "Quello che provi è un amore molto forte, ma non è la stessa cosa dell'amore tra due innamorati".

Distinguere tra amore familiare, affettivo e romantico aiuta a evitare confusione e a convalidare le emozioni del bambino. Non neghiamo ciò che prova, lo aiutiamo semplicemente a comprenderlo. In questo modo, il bambino sa che non può flirtare con l'insegnante o sedurre un membro della famiglia.

Dai il buon esempio ogni giorno, senza creare drammi.

Come probabilmente saprete, i bambini imparano per imitazione. Assorbono le immagini reali più facilmente delle parole. Sono anche osservatori attenti. Se vostro figlio vi ha visto tirare fuori la lingua due volte mentre facevate un cruciverba, è probabile che imiterà il gesto. Lo stesso vale per l'amore e per come lo dimostrate nella vita di tutti i giorni. Il modo in cui esprimete affetto, gestite i conflitti o mostrate rispetto è una vera e propria lezione silenziosa.

L'idea non è quella di mettere in scena uno spettacolo o di ricreare "Love Actually" nel proprio salotto, ma piuttosto di riflettere prima di agire e, soprattutto, di ricordarsi della presenza di questi spettatori, che in fondo non sono altro che i nostri "duplicati". Un gesto tenero, un ascolto attento, una discussione pacifica... tutto ciò plasma la loro visione dell'amore. Capiscono, senza che noi dobbiamo dirlo, che l'amore non si limita alle parole, ma si vive ogni giorno.

Sebbene l'amore si costruisca attraverso le esperienze e rimanga "innocente" fino all'adolescenza, viene plasmato anche dai genitori e dalla saggezza che offrono.