Ammalarsi all'inizio delle vacanze: capire la "sindrome del paradiso"

È uno scenario che tutti temiamo. Dopo aver contato i giorni che ci separano dalle vacanze, la nostra salute peggiora improvvisamente nel momento peggiore. Nonostante le innumerevoli precauzioni prese prima della partenza, ci ritroviamo con un'influenza ostinata che ci costringe a rivedere i nostri piani. Spesso, però, non si tratta solo di sfortuna, ma piuttosto della "sindrome del paradiso", uno strano fenomeno che ci fa sentire come se fossimo maledetti.

Ammalarsi proprio all'inizio delle vacanze, un rituale

Da giugno in poi, segniamo le date sui nostri calendari come i detenuti in attesa della loro scarcerazione. Attendiamo con impazienza le vacanze e già ci immaginiamo sotto le palme da cocco, a guardare le onde infrangersi contro gli scogli e il sole tramontare sul mare.

Dopo mesi di duro lavoro, non vediamo l'ora di scambiare la nostra sedia da ufficio con una sdraio e la vista dei colleghi con un panorama mozzafiato. Solo che, a volte, il destino non è dalla nostra parte. Il giorno prima di partire per le vacanze e di spiccare il volo verso nuovi orizzonti, ci ritroviamo con il naso che cola, la gola irritata e un forte mal di testa.

Eppure, prendiamo precauzioni extra per evitare di sentirci male prima della nostra grande partenza: evitiamo l'aria condizionata, anche se significa soffocare e sudare come in una sauna; schiviamo i tentativi di bacio e disinfettiamo meticolosamente le mani finché non sono praticamente asciutte. Ma finiamo comunque per prenderci un raffreddore persistente di origine inspiegabile. Allora sospettiamo una maledizione divina o semplicemente sfortuna.

Molte persone hanno già avuto questa spiacevole esperienza. La situazione è talmente comune che ora è possibile rimandare le vacanze a un momento successivo, in modo da non doverle trascorrere a letto e potersele godere appieno.

La “sindrome del paradiso”, la spiegazione più probabile

La comunità medica offre una spiegazione più razionale rispetto alle diagnosi esoteriche. Parlano di "sindrome del paradiso". "In realtà, la 'malattia del tempo libero' colpisce tutte le persone che svolgono lavori molto intensi, con molto stress, carico mentale e ritmi di lavoro costanti", spiega Carla Valette, specializzanda in medicina generale, a 20 Minutes .

Invece di crogiolarci sulla sabbia calda, ci ritroviamo costretti a una convalescenza forzata nei letti d'albergo. E il nostro itinerario, pianificato nei minimi dettagli, viene completamente stravolto. I sintomi variano da persona a persona, così come la loro intensità. A volte si manifestano come un lieve raffreddore, altre volte sono accompagnati da emicranie così forti da rendere impensabile persino uscire di casa. Ci sentiamo come se il nostro sistema immunitario ci stesse abbandonando, e non è un caso. Il medico ammette che all'inizio delle vacanze, che non sono altro che una pausa rilassante dalla frenetica vita quotidiana, le nostre difese a volte crollano.

Sorprendentemente, lo stress lavorativo ci mantiene in modalità "sopravvivenza". Rappresenta quindi un ottimo "carburante" per il sistema immunitario. Inevitabilmente, quando questo diminuisce, il corpo deve riadattarsi e ha bisogno di tempo per reagire. Questo spiega perché il sistema immunitario sia meno efficiente in questo periodo in cui tutti speriamo di rimanere in buona salute.

Secondo gli specialisti, gli effetti collaterali del lasciar andare

Sebbene le vacanze a volte portino con sé ansie come la paura di forare una gomma sulla via del ritorno o di dimenticare qualcosa di essenziale, in genere sono sinonimo di serenità. Non pensiamo ad altro che a goderci il momento presente. I nostri unici impegni sono prenotare la cena e organizzare l'aperitivo al tramonto. "In vacanza, il corpo abbassa la guardia, si rilassa e siamo più vulnerabili a infezioni e virus", spiega il tirocinante.

E no, non è "tutto nella tua testa". Non creiamo questi sintomi dal nulla. "Non è affatto una questione psicologica, è fisiologica", sottolinea l'esperto, aggiungendo: "Questo spiega anche perché queste persone spesso si ammalano raramente mentre lavorano".

E quando la “sindrome del paradiso” trasforma la nostra meritata vacanza in un incubo, dobbiamo avere pazienza. Non esistono cure miracolose, solo un piccolo aggiustamento interiore. È un'opportunità per reimparare ad ascoltare il nostro corpo, spesso messo a tacere dalla frenesia professionale.