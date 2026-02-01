Dormire in questa posizione è davvero sconsigliato, secondo uno studio

Ogni mattina, lo stesso rituale: formicolio alle dita, spalle rigide, bisogno di scuotere le braccia per riprendere sensibilità. Lo attribuisci a una brutta notte di sonno, ma se la vera colpa fosse la posizione in cui dormi? Questa postura istintiva, con le braccia rannicchiate contro il petto come un tirannosauro, minaccia i tuoi nervi e il tuo comfort quotidiano.
Una posizione istintiva che danneggia
Nota online come "posizione del T. rex", questa posizione comprime i nervi di gomiti e polsi. Uno studio pubblicato sul Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy mostra che la flessione prolungata del gomito durante il sonno aumenta significativamente la pressione intranervosa nel canale ulnare, causando parestesia e dolore nel 25% di chi dorme su un fianco. Ripetuta notte dopo notte, può peggiorare la tensione alle spalle e causare irritazione nervosa simile alla sindrome del tunnel carpale.
@theworkoutwitch Rispondendo a @K'dian 💥 Dormire con le braccia di un t-rex è IL SEGNO 🦖 guarisci il tuo sistema nervoso (pacchetto di 3 portate) 🔗 sul profilo #trexarms #nervoussystemregulation #nervoussystemhealing #nervoussystem #overwhelmed#sleep ♬ And I love her di Santo e Johnny - Peach Girl
Segnali di allarme da non ignorare
Ti capita di agitare le mani quando ti svegli? Provi dolore che si irradia lungo le braccia? Hai difficoltà ad afferrare gli oggetti? Questi sintomi indicano una compressione nervosa persistente. Se il fastidio persiste dopo il risveglio o è accompagnato da debolezza diurna, dovresti consultare un medico. Un intervento tempestivo può prevenire danni permanenti.
Perché il corpo si piega in quel modo?
Questo riflesso nasce dal nostro istinto protettivo: stress cronico, ansia o stanchezza inducono il sistema nervoso ad adottare una posizione fetale rassicurante. Anche in assenza di traumi gravi, la vita quotidiana è sufficiente a consolidare queste abitudini notturne.
Soluzioni semplici per la riabilitazione
Non c'è bisogno di una rivoluzione: un piccolo cuscino tra le braccia e il busto impedisce a chi dorme di lato di piegarsi eccessivamente. Avvolgi un asciugamano intorno al gomito per limitare la flessione, oppure usa un cuscino per il corpo che puoi stringere. Quando dormi sulla schiena, appoggia le braccia lungo i fianchi o su un cuscino vicino ai fianchi. Prima di andare a letto, esercizi di stretching e respirazione delicati calmano il sistema nervoso.
In breve, modificare questi piccoli movimenti migliora la circolazione, allevia il dolore alle spalle e ripristina l'energia mattutina. Il tuo corpo merita di meglio di una postura preistorica: trasforma queste notti in momenti di vero recupero.