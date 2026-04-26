Sonno: il numero di ore raccomandato per notte in base all'età

Il sonno è uno dei pilastri del benessere. Aiuta il corpo a recuperare, il cervello a funzionare al meglio e l'umore a rimanere più stabile. Tuttavia, abbiamo tutti bisogno dello stesso numero di ore? Non esattamente: il fabbisogno cambia con l'età... e varia da persona a persona.

Perché il sonno è così importante

Durante la notte, il corpo non si "spegne", anzi, tutt'altro. Sfrutta questo tempo per riparare determinati tessuti, consolidare la memoria, regolare gli ormoni e favorire l'equilibrio emotivo.

La mancanza di sonno protratta nel tempo può causare affaticamento, difficoltà di concentrazione, irritabilità o una sensazione di annebbiamento mentale. Al contrario, un riposo di qualità spesso contribuisce a far sentire più energici, lucidi e equilibrati.

I bisogni di neonati e bambini

Nei bambini piccoli, il sonno svolge un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del cervello. Le linee guida di riferimento generalmente affermano:

Neonati (da 0 a 3 mesi): dalle 14:00 alle 17:00.

Neonati (dai 4 agli 11 mesi): dalle 12 alle 15 ore

Bambini da 1 a 2 anni: dalle 11:00 alle 14:00.

Bambini dai 3 ai 5 anni: dalle 10:00 alle 13:00.

Bambini dai 6 ai 13 anni: dalle 9:00 alle 11:00.

Durante questi anni, le lunghe notti e i sonnellini contribuiscono in particolare all'apprendimento e alla maturazione del sistema nervoso.

Adolescenti: dormono profondamente... spesso soffrono di privazione del sonno.

Durante l'adolescenza, il fabbisogno di sonno rimane elevato. Gli esperti raccomandano generalmente tra le 8 e le 10 ore di sonno a notte per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. Il problema? L'orologio biologico spesso subisce delle modifiche in questo periodo. Molti adolescenti desiderano naturalmente andare a letto più tardi, mentre gli orari scolastici richiedono sveglie precoci al mattino. Di conseguenza, la mancanza di sonno è talvolta grave.

Adulti: quante ore dovremmo dedicare?

Per gli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, le raccomandazioni più comuni indicano un sonno notturno tra le 7 e le 9 ore. Dopo i 65 anni, il fabbisogno rimane simile, attestandosi spesso intorno alle 7-8 ore. Tuttavia, il sonno può diventare più leggero, con risvegli notturni più frequenti o un orario di coricamento anticipato. Questo non significa necessariamente "dormire male", ma piuttosto che i ritmi del sonno cambiano nel corso della vita.

Questi dati sono linee guida, non un esame

Ecco un punto cruciale: queste durate sono medie basate su studi scientifici. Indicano una tendenza, non un requisito rigido. Alcune persone si sentono perfettamente bene con 6,5 ore di sonno, mentre altre hanno bisogno di 9 ore per sentirsi completamente riposate. Genetica, livello di attività fisica, stress, salute mentale, ormoni e persino le diverse fasi della vita possono influenzare il fabbisogno di sonno. In altre parole, se non raggiungete esattamente le "8 ore", non significa che non abbiate dormito a sufficienza.

Quando la vita reale ribalta la teoria

Siamo realistici: tra lavoro, figli, stress mentale, studio, viaggi o altri periodi intensi, è normale dormire meno del previsto. E a volte, semplicemente, facciamo del nostro meglio. Questi consigli non devono diventare un'ulteriore fonte di pressione. L'obiettivo non è quello di essere performanti di notte o di sentirsi in colpa ogni volta che ci si sveglia. È meglio trovare un equilibrio realistico: riposare quando possibile, mantenere un orario di sonno regolare, ascoltare i segnali del proprio corpo e recuperare le energie ogni volta che se ne ha la possibilità.

In breve, il miglior indicatore sei tu. Più che il numero esatto di ore, osserva come ti senti: ti svegli generalmente riposato? Riesci a rimanere concentrato durante il giorno? Ti senti particolarmente assonnato? Il sonno ideale non è uguale per tutti. Questi dati servono come linea guida, non come regola rigida. Il tuo corpo ha il suo ritmo e imparare ad ascoltarlo è spesso la strategia migliore.