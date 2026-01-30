Questa attività mensile potrebbe migliorare il benessere di molte donne

Le donne felici hanno un'arma segreta contro la malinconia, e si chiama "sorellanza". Quando si sentono giù o giù di morale, non si prescrivono una giornata alla spa o una giornata di shopping sfrenato, ma una dose di amiche. Secondo studi molto seri, ritrovarsi con le amiche è un'ottima terapia. Una ricetta per una buona compagnia da rinnovare ogni 22 giorni.

Serate tra ragazze: un rituale di benessere riconosciuto dalla scienza

E se il tuo miglior antidepressivo avesse il nome di un gruppo WhatsApp e la forma di una scena di reunion di Gossip Girl? E se la risposta ai tuoi problemi quotidiani fosse un pigiama party pieno di pettegolezzi, bigodini e dolcetti al cioccolato ? Il tuo numero di emergenza quando tutto va a rotoli o quando la vita si fa troppo seria è innegabilmente il numero di cellulare della tua amica. Tuttavia, messaggi vocali che sembrano podcast e sessioni di brainstorming sentimentali non possono sostituire una serata tra ragazze. Sai, quelle che gli uomini considerano sdolcinate e poco interessanti, ma che hanno l'effetto di un potente tranquillante.

Che si tratti di un'accogliente ora del tè, di una vivace sessione di karaoke , di una cena informale a casa o di un incontro dedicato alla cura della pelle, le serate tra ragazze sono quasi vitali quando ci si sente giù. Hai bisogno della tua dose di sorellanza, per riconnetterti come l'élite dell'Upper East Side nel soggiorno di Blair Waldorf. E secondo studi sull'argomento, le serate tra ragazze da sole possono ripristinare i livelli di dopamina. Più di interviste pettegole o presentazioni di vendite immobiliari, sono rigeneranti quanto bagni di gong e sessioni di meditazione.

Secondo un sondaggio del 2011 condotto da Talker Research , il 78% delle donne intervistate ha dichiarato di aver bisogno di una serata tra ragazze ogni 22 giorni per ricaricarsi. E per esperienza, sai che uscirai da questo incontro a tema "girl power" sentendoti spensierata, con una maggiore autostima e un umore migliore. Sappi che non si tratta solo di una "sensazione" piacevole. Le serate tra ragazze, spesso accusate di essere superficiali e insignificanti, sono in realtà un antidoto alla malinconia.

Momenti di sorellanza benefici quanto una seduta di terapia

Se potessero scegliere, le donne preferirebbero incontrarsi con le amiche e confidarsi a turno ascoltando "Who Run the World" piuttosto che partecipare a una cena a lume di candela, anche se ricordasse quella di La La Land. I numeri parlano da soli: il 62% delle intervistate ha dichiarato che preferirebbe una serata tra amiche a una cena romantica con il proprio partner.

Inoltre, le ragazze si lasciano andare completamente quando sono con le amiche più care. Infatti, l'83% delle donne preferisce conversazioni non strutturate ad attività pianificate. Le serate tra ragazze, imprevedibili e punteggiate da aneddoti che orecchie innocenti non sentirebbero, sono arricchenti, catartiche, esaltanti e appaganti. In breve, non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere l'immensità dei loro benefici. È un trattamento completo.

Uno studio del 2022 , condotto da due ricercatrici dell'Università di Santa Barbara negli Stati Uniti, presenta queste serate come una camera di decompressione, un rifugio dal caos, un modo per sfogarsi. "Le donne sono più propense a confidarsi a vicenda, a condividere le proprie emozioni e a sostenersi a vicenda nei momenti di stress", il che porta a "significativi benefici psicologici", rivela lo studio. Tutto questo grazie alla strategia del "tendere e fare amicizia", in altre parole, alla cura e al legame. Queste serate tra ragazze sono liberatorie come distruggere oggetti in una stanza piena di pelo e rilassanti come abbracciare gli alberi nel profondo di una foresta.

Morale della favola: chiamare i propri amici è una buona cosa, ma vederli è ancora meglio.

A volte, organizzare serate tra ragazze è una vera sfida. Tra una che fa lezione di ceramica tutte le sere, l'altra che si accampa in palestra fino alle 22 e la regina del gruppo che è sempre piena di impegni, è difficile coordinare gli impegni di tutte. Bisogna praticamente pianificare con un anno di anticipo per trovare la data giusta, mentre durante l'adolescenza basta un solo nome in codice per radunare tutte in un ritrovo.

Eppure, quella che nell'era degli SMS e delle conversazioni digitali potrebbe sembrare una serata facoltativa, merita di tornare ad essere una priorità. Non rifiuteremo una bella chiamata di due ore, in cui mettiamo a posto il mondo in pigiama. Messaggi vocali drammatici, "aspetta, lascia che ti spieghi" sussurrati sotto le coperte, rapidi resoconti tra una fermata e l'altra della metropolitana: tutto questo è prezioso. Fa risparmiare giorni, allevia le ansie e mantiene viva la connessione. Ma siamo onesti: niente sostituisce la vita reale, l'esperienza 3D, la presenza che occupa spazio sul divano.

Vedere i propri amici è un'esperienza sensoriale completa. Sono le loro espressioni quando giudicano qualcuno senza dire una parola. Sono gli sguardi che parlano da soli. È l'energia che scorre, i silenzi che non sono imbarazzanti, le risate troppo forti e troppo intense. Al telefono, si parla. Nella vita reale, si vive insieme.

Chiamarsi mantiene viva la fiamma. Vedersi aggiunge benzina sul fuoco. Entrambe le cose sono importanti, ma una risata condivisa a tavola sarà sempre meglio di un'emoji che ride. A volte il comodo letto dei nostri amici è accogliente quanto il divano di uno psicologo.