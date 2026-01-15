Search here...

Condivide i suoi allenamenti di pole dance e gli utenti di Internet ne rimangono a bocca aperta.

Benessere
Fabienne Ba.
@chris.silya/Instagram

Chris Silya è una ballerina di pole dance e acrobata aerea molto attiva sui social media, dove pubblica regolarmente video dei suoi allenamenti e delle sue performance. La sua pratica attira l'attenzione di una crescente comunità di follower, colpiti dalla sua abilità e creatività.

Una passione condivisa

Su Instagram, Chris Silya (@chris.silya) si descrive come "acrobata aerea e ballerina di pole dance", ovvero come una ballerina che combina passi di danza sul palo verticale con elementi di acrobazia aerea. Il suo account Instagram conta ormai diverse migliaia di follower che seguono i suoi post, le sue spettacolari mosse e l'evoluzione delle sue abilità.

Attraverso i suoi video, non si limita a mostrare le performance finali, ma documenta anche le sue sessioni di allenamento, mostrando progressi, ripetizioni e talvolta momenti di difficoltà o di intenso sforzo. È proprio questa trasparenza ad attrarre la sua community: invece di contenuti semplicemente spettacolari, i suoi iscritti vedono il processo dietro la performance, il che li motiva o li impressiona ancora di più.

Una pratica impegnativa

La pole dance è una disciplina che unisce forza muscolare, flessibilità, coordinazione e creatività coreografica. Lontano dai cliché, richiede un allenamento rigoroso, come Chris Silya illustra perfettamente nei suoi video. Le mosse che esegue spesso prevedono movimenti complessi: tenere il corpo sospeso, alternare rotazioni lente o veloci e alternarsi a elementi di danza espressiva.

Questo approccio ha suscitato reazioni entusiastiche da parte degli utenti di Internet, che si sono complimentati con lei per la sua forza, la sua grazia e il suo impegno. Diversi commenti sottolineano non solo l'appeal estetico dei suoi video, ma anche l'ammirazione per la sua disciplina e i suoi progressi.

Una comunità impegnata

Chris Silya è una figura di spicco nel mondo del fitness e della pole dance sui social media. Il suo modo di condividere i suoi allenamenti crea un legame autentico con i suoi follower, che non si accontentano di guardare: molti commentano, mettono "mi piace" e traggono ispirazione dalle sue routine per i propri obiettivi di fitness.

Infine, Chris Silya (@chris.silya) appare anche in vari contenuti, a volte correlati ad altre discipline di movimento o di danza aerea, che mettono in luce la diversità della sua pratica e la sua capacità di evolversi in diversi stili di performance fisica.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Fai la doccia calda in inverno? Ecco cosa devi sapere
Lo "Shinrin-yoku", una pratica originaria del Giappone, allevia lo stress senza ricorrere ai farmaci.

