Saltare sul posto, un rituale consigliato da un allenatore sportivo per un risveglio migliore

Benessere
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Alena Shekhovtcova/Pexels

Per molti, il mattino è sinonimo di lentezza, sbadigli e calo della motivazione. Un personal trainer offre un consiglio semplice e veloce per risvegliare muscoli e mente fin dai primi momenti fuori dal letto.

Una breve abitudine che cambia il risveglio

Secondo l'allenatrice americana Kathryn Smith, il segreto di un risveglio efficace non risiede in un allenamento prolungato, ma in un semplice movimento da eseguire non appena si appoggiano i piedi a terra. Sui social media, consiglia di eseguire una serie di salti al risveglio per innescare un risveglio più dinamico sia del corpo che della mente.

[incorpora]https://www.tiktok.com/@kathhrynsmithh/video/7529493716998884622[/incorpora]

Perché saltare sul posto può aiutare

L'idea alla base di questa pratica è sia fisiologica che psicologica. Il movimento stimola la circolazione sanguigna, aumenta leggermente la temperatura corporea, che al risveglio è al minimo, e attiva il sistema nervoso, favorendo un più rapido risveglio. Altre fonti sottolineano che questo tipo di movimento aumenta il flusso sanguigno al cervello, migliora l'ossigenazione e può contribuire a migliorare l'umore e a dare una sensazione di energia per iniziare la giornata.

Quanti salti e come farli

L'allenatore consiglia di fare una cinquantina di piccoli salti, senza puntare a prestazioni olimpiche: si tratta di saltelli leggeri, semplicemente per attivare il corpo, sia che siate ancora in pigiama o già svegli nella vostra stanza. Questo esercizio non richiede attrezzature o indumenti speciali e può essere integrato da altri movimenti delicati come stretching o una breve camminata per prolungare l'effetto di risveglio muscolare.

Un semplice consiglio da incorporare nella tua routine

Sebbene non sia una cura miracolosa, fare qualche slancio appena alzati dal letto può segnalare al corpo che è ora di iniziare la giornata. Combinare questo rituale con altre abitudini mattutine, come l'esposizione alla luce naturale o un'idratazione immediata, può ulteriormente migliorarne l'impatto su prontezza e umore.

In breve, saltare su e giù al risveglio è un modo semplice, veloce e accessibile per stimolare corpo e mente anche prima di colazione. Bastano poche decine di salti per trasformare un risveglio assonnato in un inizio di giornata energico, e questa piccola routine può essere facilmente integrata nelle vostre abitudini mattutine per una vita quotidiana più dinamica e positiva.

