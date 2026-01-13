Come il "letargo" può salvare la tua salute mentale

In inverno, invidi segretamente gli orsi, che hanno il privilegio di andare in letargo senza doversi giustificare. Ti piacerebbe ritirarti nella tua accogliente tana e riaprire gli occhi solo la primavera successiva. Questo ritiro sociale non è solo una questione di animali a sangue freddo; è anche una decisione vitale per la salute mentale. Il letargo è un rituale di benessere che puoi iniziare a praticare oggi stesso.

Il letargo, un rituale salvavita raramente elogiato

Dopo la frenesia delle feste, desideri più calma e pace. Probabilmente sogni di trascorrere il resto dell'inverno avvolto in una coperta, nel tuo nido accogliente, e di emergere solo quando arriva il caldo. Buone notizie: non è necessario avere una pelliccia folta o essere un membro della famiglia degli orsi per andare in letargo.

Se le vostre lezioni di biologia sono un po' confuse, lasciate che vi rinfreschiamo la memoria. Il letargo è un fenomeno biologico affascinante. È una strategia di sopravvivenza utilizzata da alcuni animali per superare l'inverno quando fa freddo e il cibo scarseggia. Il letargo è un periodo di letargo quasi vitale. Per noi, una specie sociale condannata a drink dopo il lavoro, attività di team building e happy hour settimanali, è il massimo del riposo.

A differenza di orsi e marmotte, hai un lavoro da fare, impegni sociali e gruppi WhatsApp da tenere occupati. Quindi l'idea non è dormire senza sosta per due mesi, ma conservare le energie e rallentare. Gli esseri umani, anche i più civilizzati, immaginano il letargo a modo loro, con tazze fumanti, una coperta soffice, un libro spesso e una TV a schermo piatto. Solo che questo letargo sociale è mal visto, erroneamente interpretato come pigrizia o depressione. La prova? Non puoi rifiutare un invito senza inventarti qualche scusa inconsistente. Eppure, il letargo, nel senso più gentile del termine, è necessario per il tuo benessere interiore.

Ibernare per preservarsi: spunti di riflessione da uno psicologo

Andare in letargo è prima di tutto un atto di autoprotezione, un gesto di cura di sé . Senza offesa per i tuoi amici festaioli e i colleghi nottambuli. Tra le notizie travolgenti, il tempo uggioso e il sovraccarico mentale, potresti sentire il bisogno di isolarti. Questo non è un segno di angoscia, né è un sintomo comune tra gli introversi; è un'eccellente iniziativa terapeutica. Questo "tempo di inattività" non è affatto un tempo di inattività: lascia spazio all'introversione, alla guarigione e alla ricostruzione.

"Potremmo anche tracciare un parallelo con la formazione di una crisalide; è uno spazio chiuso in cui ci trasformiamo. È uno spazio di transizione, un periodo di contemplazione, un po' come quando invecchiamo", spiega Marion Blique, psicologa clinica, sulle pagine di Marie Claire . Il letargo non è un periodo di vuoto, ma piuttosto una fase di riconnessione personale. L'esperta usa persino l'esempio dell'orso, che non si limita a russare in un mucchio di rami. Si rilassa ma rimane vigile. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno: prendere le distanze dalla società senza diventare un eremita scontroso.

Ibernazione umana: una guida per l'utente

Il letargo può assumere diverse forme. Alcune persone sentono il bisogno di chiudersi in camera e guardare serie TV nostalgiche , mentre altre prendono la decisione radicale di dedicarsi a un ritiro benessere o di intraprendere un detox digitale. Non ci sono modi giusti o sbagliati per farlo. L'obiettivo è principalmente prevenire, non curare. Quindi ascolta il tuo corpo e le tue emozioni. Non appena raggiungi il limite, ritirati nella tua bolla.

Informate in anticipo i vostri cari per rassicurarli ed evitate situazioni spontanee di presa in ostaggio. Essendo avvertiti, i vostri amici e familiari saranno probabilmente più prudenti nell'uscire e non vi faranno pressioni per bere qualcosa con la scusa di "aiutarvi". "In definitiva, questo letargo serve a riappropriarsi del proprio spazio interiore per potersene prendere cura meglio", sottolinea lo psicologo quasi filosoficamente.

Gli animali hanno molto da insegnarci sul benessere e sulle priorità. Il letargo non è solo una lontana fantasia; dovrebbe essere una prescrizione medica, una risposta automatica quando tutto nella nostra vita si muove troppo velocemente.