Come il "letargo" può salvare la tua salute mentale

Benessere
Émilie Laurent
hiberner self care
Teksomolika/Freepik

In inverno, invidi segretamente gli orsi, che hanno il privilegio di andare in letargo senza doversi giustificare. Ti piacerebbe ritirarti nella tua accogliente tana e riaprire gli occhi solo la primavera successiva. Questo ritiro sociale non è solo una questione di animali a sangue freddo; è anche una decisione vitale per la salute mentale. Il letargo è un rituale di benessere che puoi iniziare a praticare oggi stesso.

Il letargo, un rituale salvavita raramente elogiato

Dopo la frenesia delle feste, desideri più calma e pace. Probabilmente sogni di trascorrere il resto dell'inverno avvolto in una coperta, nel tuo nido accogliente, e di emergere solo quando arriva il caldo. Buone notizie: non è necessario avere una pelliccia folta o essere un membro della famiglia degli orsi per andare in letargo.

Se le vostre lezioni di biologia sono un po' confuse, lasciate che vi rinfreschiamo la memoria. Il letargo è un fenomeno biologico affascinante. È una strategia di sopravvivenza utilizzata da alcuni animali per superare l'inverno quando fa freddo e il cibo scarseggia. Il letargo è un periodo di letargo quasi vitale. Per noi, una specie sociale condannata a drink dopo il lavoro, attività di team building e happy hour settimanali, è il massimo del riposo.

A differenza di orsi e marmotte, hai un lavoro da fare, impegni sociali e gruppi WhatsApp da tenere occupati. Quindi l'idea non è dormire senza sosta per due mesi, ma conservare le energie e rallentare. Gli esseri umani, anche i più civilizzati, immaginano il letargo a modo loro, con tazze fumanti, una coperta soffice, un libro spesso e una TV a schermo piatto. Solo che questo letargo sociale è mal visto, erroneamente interpretato come pigrizia o depressione. La prova? Non puoi rifiutare un invito senza inventarti qualche scusa inconsistente. Eppure, il letargo, nel senso più gentile del termine, è necessario per il tuo benessere interiore.

Ibernare per preservarsi: spunti di riflessione da uno psicologo

Andare in letargo è prima di tutto un atto di autoprotezione, un gesto di cura di sé . Senza offesa per i tuoi amici festaioli e i colleghi nottambuli. Tra le notizie travolgenti, il tempo uggioso e il sovraccarico mentale, potresti sentire il bisogno di isolarti. Questo non è un segno di angoscia, né è un sintomo comune tra gli introversi; è un'eccellente iniziativa terapeutica. Questo "tempo di inattività" non è affatto un tempo di inattività: lascia spazio all'introversione, alla guarigione e alla ricostruzione.

"Potremmo anche tracciare un parallelo con la formazione di una crisalide; è uno spazio chiuso in cui ci trasformiamo. È uno spazio di transizione, un periodo di contemplazione, un po' come quando invecchiamo", spiega Marion Blique, psicologa clinica, sulle pagine di Marie Claire . Il letargo non è un periodo di vuoto, ma piuttosto una fase di riconnessione personale. L'esperta usa persino l'esempio dell'orso, che non si limita a russare in un mucchio di rami. Si rilassa ma rimane vigile. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno: prendere le distanze dalla società senza diventare un eremita scontroso.

Ibernazione umana: una guida per l'utente

Il letargo può assumere diverse forme. Alcune persone sentono il bisogno di chiudersi in camera e guardare serie TV nostalgiche , mentre altre prendono la decisione radicale di dedicarsi a un ritiro benessere o di intraprendere un detox digitale. Non ci sono modi giusti o sbagliati per farlo. L'obiettivo è principalmente prevenire, non curare. Quindi ascolta il tuo corpo e le tue emozioni. Non appena raggiungi il limite, ritirati nella tua bolla.

Informate in anticipo i vostri cari per rassicurarli ed evitate situazioni spontanee di presa in ostaggio. Essendo avvertiti, i vostri amici e familiari saranno probabilmente più prudenti nell'uscire e non vi faranno pressioni per bere qualcosa con la scusa di "aiutarvi". "In definitiva, questo letargo serve a riappropriarsi del proprio spazio interiore per potersene prendere cura meglio", sottolinea lo psicologo quasi filosoficamente.

Gli animali hanno molto da insegnarci sul benessere e sulle priorità. Il letargo non è solo una lontana fantasia; dovrebbe essere una prescrizione medica, una risposta automatica quando tutto nella nostra vita si muove troppo velocemente.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
