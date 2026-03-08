Dormire meglio grazie alla temperatura corporea: questo dettaglio che spesso ci si dimentica prima di andare a dormire

Fabienne Ba.
Un dettaglio spesso trascurato può trasformare le tue notti: la temperatura corporea deve abbassarsi per favorire il sonno. Tirare fuori un piede da sotto le coperte crea questo effetto rinfrescante naturale e spiega perché questo popolare trucco funziona davvero.

Raffreddamento: il segnale principale per il sonno

La temperatura corporea interna scende naturalmente di 1-1,5 °C la sera, un fenomeno controllato dall'ipotalamo, che prepara il cervello al riposo. Questa rapida diminuzione attiva i neuroni del sonno NREM (muscoli non reattivi) e rallenta gli impulsi nervosi, facilitando l'addormentamento. Gli studi confermano che le persone si addormentano proprio quando la loro temperatura interna scende più rapidamente, spesso intorno alle 22:00 o alle 14:00 per un pisolino.

Piedi nudi, un radiatore di calore

I piedi sono ricchi di vasi sanguigni adiacenti alla pelle che si dilatano a contatto con l'aria fresca, rilasciando efficacemente il calore corporeo. Anche una breve esposizione è sufficiente ad amplificare questa perdita di calore, soprattutto per chi suda di notte. Questa vasodilatazione periferica abbassa la temperatura del busto e del cervello , creando l'equilibrio ideale "estremità calde, centro fresco" per addormentarsi rapidamente.

Stanza fresca, ancora più piedi

Tra i 16 e i 19 °C, la temperatura ambiente ottimizza questo meccanismo: se è troppo calda (>25 °C), il corpo fatica a raffreddarsi, frammentando il sonno profondo. Mettere un piede fuori compensa un ambiente caldo senza aria condizionata o ventilatore. Le notti calde riducono già di 20 minuti la fase REM del sonno; questo semplice trucco contrasta l'effetto.

Effetti comprovati, non solo placebo

Una ricerca condotta su 44 volontari dimostra che il calo di temperatura precede sempre la sensazione di affaticamento, convalidando l'impatto diretto sui cicli NREM-REM. Il cervello si rigenera meglio a 35-36 °C, eliminando tossine come la beta-amiloide, responsabile dell'Alzheimer.

Applicare il consiglio quotidianamente

  • Routine serale: bagno caldo 90 minuti prima di andare a letto per favorire l'abbassamento della temperatura.
  • Rivestimento sottile: piumone leggero che lascia un piede libero, senza aria condizionata forzata.
  • Evitare: pasti pesanti o schermi che aumentano la temperatura interna.

In sintesi, questo microadattamento sfrutta la fisiologia del sonno senza l'ausilio di gadget: spesso basta un piede nudo per guadagnare 10-15 minuti di sonno.

Questo dettaglio spesso trascurato potrebbe influenzare il nostro invecchiamento.

