Dormire poco e mantenersi in forma: cosa potrebbe spiegare il DNA

Mentre alcune persone hanno bisogno di dormire tutta la notte e di godere di un riposo ininterrotto per sentirsi al meglio, tu puoi dormire solo poche ore e avere un'energia inesauribile dalla mattina alla sera. Non hai mai provato la sensazione di dormire fino a tardi e non hai nemmeno un debito di sonno. Gli scienziati ritengono che questo sia un dono (o un fardello) della genetica.

Una mutazione genetica è responsabile

I tuoi amici e familiari ti vedono come un alieno e sospettano che tu stia prendendo l'esatto contrario dei sonniferi. Hanno bisogno di cinque sveglie per alzarsi dal letto e si lamentano infastiditi a ogni squillo . Dormono fino all'alba e dormono quanto degli adolescenti in piena crescita. Se dovessero reincarnarsi, assumerebbero senza dubbio la forma di una marmotta.

Mentre tutti gli altri russano, tu sei già impegnato nelle tue attività quotidiane. Ti svegli all'alba, prima ancora che sorga il sole, e non hai nemmeno un'occhiaia. Lungi dall'essere assonnato o intontito , sei pronto per un'escursione o per correre una maratona.

Hai già provato a dormire più a lungo, almeno seguendo i consigli dei medici, ma senza successo. È quasi una tortura aspettare sul materasso, sperando che Morfeo ti colga. Tuttavia, questa resistenza notturna ha i suoi vantaggi. Ti riprendi molto facilmente da una notte insonne e ti svegli regolarmente prima della sveglia, mentre altri a malapena riescono a rimanere svegli nonostante litri di caffè .

E questa caratteristica, che ti è stata di grande aiuto durante gli anni universitari e le notti insonni, è una rarità. Appartieni a quella piccolissima percentuale (tra l'1 e il 3%) di persone che hanno bisogno di sole sei ore di sonno o meno. Nella comunità scientifica, hai persino un soprannome: i "dormiglioni". Il motivo di questa particolarità? Una mutazione genetica.

Dormire troppo uccide il sonno

Sentiamo spesso dire che per essere in salute servono assolutamente otto ore di sonno a notte... ma la realtà è un po' più complessa. I ricercatori hanno scoperto che alcune persone sono naturalmente predisposte a dormire meno e a sentirsi comunque perfettamente bene. Questo spiega perché voi siete pieni di energia mentre altri si trascinano stancamente.

Il dottor Ying-Hui Fu e il suo team hanno identificato rare mutazioni genetiche che influenzano il nostro orologio biologico interno, il cosiddetto ritmo circadiano. Ad esempio, alcune persone possiedono una variante di un gene che permette loro di funzionare perfettamente con sole sei ore di sonno, senza affaticamento o alcun impatto negativo sulla salute. Altre, ancora più rare, riescono a cavarsela anche con sole quattro ore di sonno a notte.

Ma attenzione: questi casi restano eccezionali. Anche se molte persone dormono poco, non significa necessariamente che ne escano indenni. Per la stragrande maggioranza di noi, ridurre le ore di sonno non è privo di conseguenze, anche se pensiamo di "cavarcela".

Queste informazioni non devono essere generalizzate.

Sebbene alcune persone sembrino possedere una naturale capacità di alzarsi presto senza risentirne per il resto della giornata, si tratta pur sempre di un'eccezione. È un superpotere del corpo umano, ma tutt'altro che la norma. Si può essere "persone mattiniere" e poi addormentarsi durante la soap opera pomeridiana o mostrare segni di sonnolenza alla scrivania.

In una società che considera chi si alza tardi come pigro e che esalta le "mattine miracolose" – quelle routine di "benessere" che iniziano all'alba – ci sentiamo quasi in colpa ad alzarci alle otto. Per assecondare questa imposizione, che non giova ai nottambuli, ci imponiamo un ritmo e condizioniamo il nostro corpo, anche se a volte è già sovraccarico. È la nostra modalità di "sopravvivenza" che ci fa credere di essere "forze della natura".

Stanchezza a metà giornata, irritabilità, difficoltà di concentrazione o voglie incontrollabili: il nostro corpo sta cercando di dirci qualcosa, ma dobbiamo ascoltarlo. Anche chi non ha bisogno di molto sonno dovrebbe prestare attenzione a questi segnali per evitare di confondere un'energia momentanea con un equilibrio duraturo. Piuttosto che cercare di replicare routine idealizzate, l'obiettivo è trovare il proprio ritmo: quello che ci permette di alzarci senza fatica, affrontare la giornata senza esaurirci e addormentarci subito.