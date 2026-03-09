Dormire con le persiane aperte: il "metodo olandese" che potrebbe migliorare il sonno

Difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o stanchezza al risveglio: il sonno è un problema per molte persone. Alcune abitudini quotidiane possono giocare un ruolo chiave nella qualità del nostro sonno. Tra queste, una pratica ispirata allo stile di vita olandese sta guadagnando attenzione: dormire con le persiane aperte per sfruttare la luce naturale all'alba.

Un'abitudine comune nei Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi non è raro vedere case con finestre scarsamente oscurate, a volte persino senza tende o persiane. Questa tradizione, spesso associata a una cultura della trasparenza ereditata dal protestantesimo calvinista, risale a diversi secoli fa.

Secondo diverse analisi culturali, questa abitudine si basa sull'idea che i cittadini onesti non abbiano nulla da nascondere. Il risultato è un paesaggio urbano in cui gli interni delle case rimangono spesso visibili dalla strada. Sebbene questa tradizione non fosse originariamente pensata per migliorare il sonno, alcuni specialisti ritengono che possa avere effetti benefici sull'orologio biologico del corpo.

Il ruolo della luce nel ritmo circadiano

La luce naturale svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del ritmo circadiano, l'orologio interno che organizza i cicli sonno-veglia nell'arco di circa 24 ore. Quando la luce del giorno raggiunge gli occhi al mattino, segnala al cervello che il giorno sta iniziando. Questo processo contribuisce a ridurre la produzione di melatonina, l'ormone del sonno, e favorisce la veglia.

Secondo gli specialisti del sonno, l'esposizione alla luce naturale è uno dei modi più efficaci per sincronizzare l'orologio biologico del corpo. La consulente del sonno Maryanne Taylor spiega che la luce naturale influenza direttamente i cicli del sonno, così come i livelli di energia e l'umore durante il giorno.

Perché svegliarsi con la luce può aiutarti a dormire meglio

Dormire con le persiane aperte consente un'esposizione graduale alla luce del mattino. A differenza di un brusco risveglio causato dalla sveglia, questa transizione naturale può aiutare il corpo ad uscire dal sonno più dolcemente. La luce del mattino svolge anche un ruolo importante nella stabilizzazione del ritmo circadiano a lungo termine. Diversi studi dimostrano che l'esposizione al sole al mattino presto è associata a un migliore inizio del sonno notturno.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica BMC Public Health indica che l'esposizione alla luce naturale prima delle 10 del mattino è collegata a un ritmo circadiano più regolare e a una migliore qualità del sonno.

Un risveglio più naturale ed energico

Anche svegliarsi in una stanza che si illumina gradualmente può favorire un risveglio più naturale. La luce stimola alcune aree del cervello coinvolte nella veglia e nell'attenzione. Di conseguenza, il corpo esce dal sonno più gradualmente, il che può ridurre la sensazione di affaticamento al risveglio. Questo principio è utilizzato anche in alcune sveglie luminose che replicano artificialmente l'alba per favorire il risveglio.

Un metodo semplice, ma che necessita di adattamento

Sebbene questa pratica possa avere alcuni vantaggi, non è adatta a tutte le situazioni. Negli ambienti urbani molto illuminati di notte, la luce artificiale può disturbare il sonno se persiane o tapparelle rimangono aperte. Anche l'inquinamento luminoso è considerato un fattore che può influenzare i cicli del sonno.

Il metodo funziona quindi al meglio in ambienti in cui la notte rimane sufficientemente buia e dove la luce del mattino può entrare gradualmente nella stanza. Come spesso accade con il sonno, le esigenze variano da persona a persona. Alcune persone preferiscono dormire nel buio più totale, mentre altre si sentono più riposate svegliandosi alla luce naturale.

Ispirata a una tradizione olandese, l'idea di dormire con le persiane aperte si basa su un principio semplice: sfruttare la luce naturale per regolare l'orologio biologico del corpo. Per alcune persone, piccoli accorgimenti all'ambiente della camera da letto sono a volte sufficienti per dormire meglio.

Dormire meglio grazie alla temperatura corporea: questo dettaglio che spesso ci si dimentica prima di andare a dormire

