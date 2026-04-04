L'abitudine serale che i ricercatori raccomandano di evitare prima di andare a letto.

Secondo diversi studi scientifici, l'abitudine da evitare prima di andare a letto è quella di rimandare deliberatamente l'ora di coricarsi per "guadagnarsi" del tempo libero, un comportamento ora noto come "procrastinazione della vendetta prima di andare a letto". Questo riflesso consiste nel rimanere consapevolmente svegli, a scorrere lo schermo del telefono, a guardare "solo un altro episodio" o a passare il tempo sui social media, anche quando si è stanchi e si sa di dover alzarsi presto il giorno dopo.

Cosa dice la scienza

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Psychology ha reso popolare questo concetto, dimostrando che una percentuale significativa di partecipanti posticipava l'ora di andare a letto senza alcuna pressione esterna, per pura scelta, a scapito del tempo totale di sonno. Questo studio, disponibile online, ha evidenziato che tale comportamento era associato a una peggiore qualità del sonno, a una maggiore stanchezza diurna e a un generale senso di benessere inferiore. Ha inoltre dimostrato che questi individui erano consapevoli della privazione di sonno, ma continuavano a sacrificare il riposo per dedicarsi a se stessi.

Perché lo facciamo: giornate impegnative, carico mentale

Questo riflesso è particolarmente comune tra coloro che hanno giornate molto impegnative, scarso controllo sul proprio programma o un carico mentale eccessivo. La sera diventa quindi l'unico momento percepito come veramente "libero", e si tende a difenderla a scapito del sonno. Il problema è che questo "tempo rubato" ha un prezzo elevato: mancanza di lucidità, umore basso, irritabilità, difficoltà di concentrazione e persino un aumento del rischio di ansia e depressione quando la privazione del sonno diventa cronica.

Tre domande per capire se sei interessato

Per capire se soffrite di questo fenomeno, alcune semplici domande possono essere d'aiuto:

Ti capita spesso di rimandare l'ora di dormire senza un vero motivo (nessun lavoro urgente, nessun obbligo)?

Ti capita spesso di dirti "So che dovrei dormire, ma continuo comunque" ?

Ti senti esausto al mattino sapendo che avresti potuto andare a letto prima?

Se la risposta a diverse di queste domande è affermativa, è probabile che questo riflesso sia radicato. La buona notizia è che è reversibile: stabilire un orario fisso per andare a letto, creare un rituale rilassante senza schermi e, soprattutto, rivalutare il sonno come un bisogno irrinunciabile, proprio come mangiare o respirare, sono passi fondamentali per liberarsene.

Lo studio ci ricorda quindi che non si tratta di mancanza di forza di volontà, bensì di un meccanismo compensatorio mal indirizzato, che può essere corretto con una migliore gestione del tempo e una regolare igiene del sonno.