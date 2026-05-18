"Prosopagnosia": cos'è questo disturbo neurologico che impedisce il riconoscimento dei volti?

Benessere
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Alex Green / Pexels

Non riconoscere il volto di un collega, di una persona cara o persino il proprio può sembrare sorprendente, eppure alcune persone lo sperimentano quotidianamente. Questo disturbo, chiamato prosopagnosia, compromette la capacità di identificare i volti senza alterare la vista.

Che cos'è la prosopagnosia?

La prosopagnosia, talvolta chiamata "cecità facciale", è un disturbo neurologico caratterizzato dalla difficoltà nel riconoscere i volti familiari. Le persone colpite vedono i tratti del viso ma hanno difficoltà a identificare una persona, anche se si tratta di familiari o amici intimi. Alcuni possono anche avere difficoltà a riconoscere il proprio riflesso.

Secondo il National Institute of Neurological Disorders and Stroke, la prosopagnosia può essere presente dalla nascita o manifestarsi in seguito a una lesione cerebrale che interessa determinate aree del cervello coinvolte nel riconoscimento visivo.

Un disturbo più comune di quanto si possa pensare.

La prosopagnosia può manifestarsi in misura variabile. Alcune persone riscontrano difficoltà solo occasionalmente, mentre altre non riescono a riconoscere alcun volto senza indizi aggiuntivi.

I ricercatori stimano che la forma evolutiva del disturbo potrebbe colpire fino al 2% della popolazione, sebbene molti casi rimangano non diagnosticati. Le persone colpite spesso utilizzano strategie alternative per identificare qualcuno, come la voce, l'andatura o l'acconciatura.

Il ruolo del cervello nel riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale si basa su diverse regioni cerebrali, in particolare sul giro fusiforme, situato nel lobo temporale. Secondo studi pubblicati sulla rivista Brain, questa regione cerebrale svolge un ruolo chiave nell'identificazione dei volti e nella memorizzazione dei tratti distintivi. Un'alterazione della funzione in quest'area può causare difficoltà nel distinguere i volti, anche in presenza di una vista complessivamente normale.

Un impatto sulla vita sociale e professionale

La prosopagnosia può avere conseguenze nella vita quotidiana, in particolare nelle interazioni sociali. Chi ne è affetto può evitare determinate situazioni per paura di non riconoscere le persone con cui sta parlando. Questo può portare a incomprensioni o a sensazioni di ansia sociale. Secondo Harvard Health Publishing, alcune persone sviluppano strategie di adattamento come memorizzare caratteristiche distintive o informare chi le circonda delle proprie difficoltà.

La prosopagnosia è curabile?

Non esiste una cura per la prosopagnosia. Tuttavia, alcuni approcci possono aiutare a gestire le difficoltà associate. I programmi di allenamento cognitivo, ad esempio, mirano a migliorare il riconoscimento facciale o a rafforzare l'uso di indizi alternativi. Gli specialisti sottolineano inoltre l'importanza di una diagnosi accurata per comprendere meglio il funzionamento del disturbo.

In sintesi, la prosopagnosia rimane relativamente sconosciuta al grande pubblico. Tuttavia, la copertura mediatica di testimonianze personali contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà affrontate da chi ne è affetto. I progressi nella ricerca neuroscientifica stanno migliorando la nostra comprensione dei meccanismi coinvolti nel riconoscimento facciale. Una migliore informazione può portare a una maggiore considerazione di questo disturbo nella vita quotidiana, a scuola e sul lavoro.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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