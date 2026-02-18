Secondo la scienza, in quali giorni della settimana ci sentiamo più felici?

Il nostro umore non è mai statico: oscilla di giorno in giorno, influenzato dalle nostre routine, dagli impegni e dai momenti di relax. I ricercatori hanno studiato queste variazioni per determinare quali giorni della settimana ci offrono il massimo benessere, e i risultati sono sorprendenti.

Uno studio imponente per comprendere i nostri stati d'animo

Gli scienziati dell'University College di Londra (UCL) hanno seguito quasi 50.000 adulti per due anni per osservare come cambiasse il loro umore nel corso della settimana. Pubblicato su BMJ Mental Health , questo studio ha utilizzato strumenti consolidati come il PHQ-9 per misurare i sintomi depressivi e il GAD-7 per l'ansia. Questi indicatori forniscono una comprensione indiretta del benessere osservando come le fluttuazioni emotive si manifestano nella vita quotidiana. Il risultato? L'umore non è uniforme: alcuni giorni sono chiaramente più positivi di altri.

Lunedì mattina: una spinta sorprendente

Mentre molti temono il lunedì, la scienza rivela l'effetto opposto per alcuni: il lunedì mattina può essere un momento di gioia. Dopo il riposo del fine settimana, molte persone si sentono rigenerate, motivate e pronte ad affrontare una nuova settimana. I ricercatori lo chiamano "effetto rigenerante": il fine settimana ci permette di scaricare la pressione accumulata, riposare e pianificare i giorni a venire. Così, il lunedì diventa una sorta di "nuovo inizio", una fonte di ottimismo e di rinnovata energia.

Venerdì mattina: anticipando il fine settimana

Un altro momento privilegiato per il benessere è il venerdì mattina. Con l'avvicinarsi del fine settimana, molti provano un'immediata soddisfazione legata all'attesa del tempo libero, delle attività ricreative o degli eventi sociali. Psicologicamente, l'attesa di un evento positivo stimola la produzione di neurotrasmettitori associati al piacere e alla motivazione. Il venerdì mattina combina quindi un senso di realizzazione con l'attesa del piacere, creando una bolla di ottimismo prima del relax del fine settimana.

Metà settimana: giornate più pesanti

Al contrario, mercoledì e giovedì tendono a essere giornate più impegnative. La stanchezza accumulata, i ritmi frenetici e il susseguirsi di impegni professionali e personali possono avere un impatto negativo sull'umore. Questo non è allarmante: si tratta semplicemente di ritmi settimanali naturali in cui la vitalità psicologica oscilla a seconda del carico di lavoro e della distanza fino al prossimo momento libero. Comprendere queste variazioni può aiutarti a organizzare meglio la tua agenda, ad esempio programmando attività piacevoli o pause strategiche a metà settimana per contrastare questo calo di energia.

Domenica sera: un fenomeno noto

Sebbene lo studio si concentri sulla settimana, vale la pena menzionare la nota "malinconia della domenica sera". Questo calo dell'umore, osservato in alcune persone, è spesso legato all'attesa del lunedì e al ritorno agli impegni. Non è universale, ma illustra come le transizioni tra periodi di libertà e periodi di costrizione influenzino il nostro benessere.

In definitiva, secondo la scienza, il nostro umore segue un ritmo settimanale abbastanza prevedibile: statisticamente, il lunedì e il venerdì mattina sono i giorni più felici, mentre le sere infrasettimanali e la domenica possono essere più impegnative. La buona notizia? Anche se i tuoi lunedì o venerdì non corrispondono alle statistiche, puoi creare i tuoi "giorni felici" e mettere la positività al centro della tua settimana.