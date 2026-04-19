Le sudorazioni notturne ricorrenti sono un segnale da non ignorare.

Le sudorazioni notturne occasionali sono comuni, ma quando questi episodi diventano frequenti o interrompono il sonno, è opportuno consultare un medico. Le sudorazioni notturne possono essere il sintomo di un disturbo sottostante che non va ignorato.

Che cos'è la sudorazione notturna?

Le sudorazioni notturne sono un'eccessiva sudorazione durante il sonno, spesso così intensa da inzuppare vestiti o lenzuola. Si distinguono dalle semplici sudorazioni notturne perché si verificano anche in una stanza a temperatura confortevole e possono svegliare la persona più volte durante la notte.

Diverse cause: da quelle benigne a quelle più gravi.

Diversi meccanismi possono spiegare questi episodi:

Fluttuazioni ormonali, in particolare durante la menopausa, il periodo post-parto o in caso di disturbi tiroidei.

Alcune infezioni, come la tubercolosi, l'HIV o le infezioni virali persistenti.

Trattamenti farmacologici, inclusi antidepressivi, antidiabetici o corticosteroidi.

Disturbi metabolici come l'ipoglicemia, soprattutto nei diabetici trattati con insulina.

Malattie ematologiche (linfomi, leucemie) in cui la sudorazione notturna è spesso accompagnata da febbre e perdita di peso.

Quando è opportuno consultare un medico?

È necessario consultare un medico se le sudorazioni notturne sono frequenti, abbondanti o associate ad altri sintomi come febbre, perdita di peso, linfonodi ingrossati o stanchezza persistente. Il medico potrà quindi prescrivere gli esami appropriati: esami del sangue, diagnostica per immagini o valutazione ormonale, a seconda della situazione.

Come alleviare le sudorazioni notturne?

Oltre al monitoraggio medico, alcune misure possono limitare il disagio:

Dormi in una stanza fresca e ben ventilata.

Optate per abiti in cotone e biancheria da letto leggera.

Evitate bevande fermentate o alcoliche, caffeina e cibi piccanti la sera.

Gestisci lo stress attraverso tecniche di rilassamento o attività fisica leggera.

Un sintomo da non sottovalutare

Che siano legate a cause ormonali benigne o a una condizione più seria, le sudorazioni notturne ricorrenti sono un segnale d'allarme del corpo. Identificarle precocemente e consultare un medico può aiutare a determinarne la causa e a ripristinare un sonno più riposante.

Le sudorazioni notturne ricorrenti non sono mai un semplice fastidio da ignorare. Possono indicare squilibri ormonali, effetti collaterali di farmaci o, più raramente, malattie gravi. Prestare attenzione alla loro frequenza e ai sintomi associati, adottando al contempo adeguate pratiche di igiene del sonno, consente un intervento precoce e contribuisce a proteggere la salute. Consultare un medico rimane il modo migliore per comprenderne la causa e ritrovare notti tranquille.