Perché ad alcune persone compaiono brufoli dopo l'esposizione al sole?

Vi state godendo i primi raggi di sole, eppure poche ore o giorni dopo la vostra pelle reagisce con piccole protuberanze o macchie rosse. State tranquilli, questo fenomeno è comune, generalmente innocuo e ha persino un nome specifico: eruzione polimorfa da luce (EPL). Capire cosa sta succedendo vi permetterà di prendervi cura al meglio della vostra pelle e di godervi l'estate con maggiore serenità.

Lucite, questa reazione solare molto comune

Quando compaiono macchie dopo l'esposizione al sole, la causa più comune è l'eruzione polimorfa da luce (EPL), nota anche come eruzione cutanea da luce. Si manifesta con piccole lesioni rosse, a volte in rilievo, spesso accompagnate da prurito. Le zone più colpite sono il torace, il collo, le braccia e le gambe, poiché sono le prime ad essere esposte al sole.

Questa reazione si manifesta solitamente da poche ore a pochi giorni dopo l'esposizione, in particolare in primavera o all'inizio dell'estate, quando la pelle non è ancora abituata ai raggi UV. Colpisce una parte significativa della popolazione, in particolare le persone con la pelle chiara, le donne e i giovani sotto i 30 anni.

Pelle che reagisce in modo un po' troppo intenso al sole

L'eruzione cutanea causata dal sole è legata a una reazione immunitaria anomala ai raggi ultravioletti, in particolare ai raggi UVA. In termini più semplici, la pelle "interpreta" il sole come un segnale aggressivo e innesca una risposta infiammatoria.

Questo meccanismo corrisponde a una forma di ipersensibilità ritardata. Sebbene la scienza non l'abbia ancora completamente chiarito, si pensa che alcuni fattori ormonali potrebbero spiegare perché le donne ne siano più colpite. La buona notizia è che la pelle spesso si adatta gradualmente: con l'esposizione ripetuta, diventa meno reattiva e le riacutizzazioni tendono a diventare meno frequenti.

Non sempre l'eruzione luminosa è causata dal sole: altre possibili cause

Non tutte le eruzioni cutanee causate dall'esposizione al sole sono dovute all'eruzione polimorfa solare (PLE). In alcuni casi, può trattarsi di una reazione precedentemente nota come "acne di Maiorca". Questa era collegata all'interazione tra i raggi UV e alcuni ingredienti presenti nelle vecchie creme solari. Sebbene le formule si siano evolute da allora, altri fattori possono ancora avere un ruolo. Il calore, la sudorazione o prodotti eccessivamente ricchi possono ostruire i pori e favorire la comparsa di brufoli.

Inoltre, il sole a volte dà l'impressione di una pelle più "pulita" seccando temporaneamente le imperfezioni. Tuttavia, in seguito può verificarsi un effetto rebound, per cui le imperfezioni sembrano ricomparire con maggiore intensità.

Come prendersi cura della pelle senza privarsi del sole

Adottare alcuni semplici accorgimenti può davvero fare la differenza.

Un'esposizione graduale permette alla pelle di adattarsi lentamente. È meglio evitare sessioni lunghe e intense non appena le temperature si alzano.

Una protezione solare ad ampio spettro, idealmente con SPF 50+, aiuta a limitare le reazioni allergiche.

Le texture non comedogene sono inoltre utili per mantenere la pelle confortevole ed equilibrata.

Indumenti leggeri e coprenti possono inoltre fornire un valido supporto durante un'esposizione prolungata.

L'eruzione cutanea causata dal sole è solitamente temporanea e innocua. Tuttavia, se le reazioni sono intense, ricorrenti o fastidiose, è consigliabile consultare un dermatologo per individuare soluzioni appropriate e personalizzate.

In definitiva, la comparsa di brufoli dopo l'esposizione al sole non è né anormale né motivo di vergogna. È semplicemente il modo in cui la pelle comunica e si protegge. La pelle è un organismo vivo, reattivo, a volte sensibile, e questo fa parte della sua natura. La chiave è prendersene cura con delicatezza, senza giudicarla, imparando a riconoscere le sue esigenze.