In questo studio di Pilates, le donne formose non si sentono più "diverse".

Il Pilates è una pratica quotidiana per molte donne. Questa disciplina, che lavora sui muscoli profondi, migliora la mobilità e offre un allenamento cardiovascolare, è un ottimo modo per mantenersi in salute. Tuttavia, negli studi dove il sudore si mescola a profumi di lusso, le partecipanti tendono ad avere una corporatura simile, rimanendo entro i limiti del tappetino. Le donne formose o curvy sono una rarità nelle lezioni di gruppo. Per permettere loro di provare il Pilates senza sentirsi a disagio, stanno aprendo le porte a centri inclusivi.

Pilates, uno sport ancora associato a figure snelle

Il Pilates è uno sport di tendenza che attira folle di persone sui suoi tappetini di gommapiuma e sulle macchine scorrevoli. Un intero immaginario circonda questa pratica, che è quasi diventata un'estetica a sé stante. Dietro gli hashtag omonimi si celano donne snelle con addominali appena accennati e abiti elasticizzati e aderenti. Sui social media, il Pilates sembra essere ridotto a un unico tipo di fisico.

La "ragazza Pilates", quella che esegue ogni movimento come se fosse naturale e che passeggia con la sua tazza di matcha a tracolla, è diventata rapidamente un ideale di bellezza. Esposta come modello o "obiettivo da raggiungere", ha involontariamente imposto uno standard fisico in questi studi dal design elegante. Basta digitare questa parola chiave nella barra di ricerca di Pinterest per rendersi conto di questa realtà anatomica: corpi eterei, quasi irreali, apparentemente a proprio agio con palle, manubri leggeri, tappetini di design e abiti degni del guardaroba di Barbie. Una vera e propria vetrina di dettami. Inevitabilmente, non tutte le donne si identificano con la "ragazza Pilates", e alcune aspettano di avere un fisico simile prima ancora di provare questi esercizi per rafforzare il core.

Sebbene le prenotazioni per questa pratica siano aumentate del 66% in tutto il mondo, molte donne esitano a iscriversi per paura di sentirsi fuori posto. Per aiutare queste donne a superare la loro emarginazione, alcuni studi stanno facendo della diversità un principio fondamentale, non un'opzione. Da Forza Pilates, le donne curvy che temono di essere "le più grosse della classe" hanno finalmente accesso a uno spazio sicuro, accogliente e privo di pregiudizi.

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Uno studio unico dove ogni tipo di corporatura trova il suo posto

Per fare un piccolo aneddoto, prima di diventare uno sport elitario per guidatori di SUV e amanti delle bevande energetiche, il Pilates fu inventato da Joseph Pilates per riabilitare i corpi martoriati dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale. A differenza degli sport ad alto impatto o di pratiche brutali come il bodybuilding, il Pilates è molto più delicato. È una disciplina di consapevolezza il cui obiettivo non è quello di creare muscoli scolpiti da esibire con orgoglio sulla sabbia rovente, ma di rafforzare le fondamenta del corpo attraverso il coinvolgimento del core, la respirazione profonda e il controllo.

Tra le mura di Forza Pilates, questo sport ritrova il suo vero significato. Non è una competizione di misure o una gara di performance, ma un momento di riconnessione con se stessi, con i propri movimenti, con la propria pace interiore. Sydney Dumler, la fondatrice di questo spazio che assomiglia a un tempio del benessere, desiderava che le donne formose o curvy potessero praticare Pilates senza confrontarsi con le altre sul tappetino o sentirsi intimidite.

Fu la sua migliore amica, profondamente colpita da questa silenziosa discriminazione, a suggerirle l'idea. Sydney realizzò quindi il suo desiderio introducendo corsi per taglie forti nella sua scuola. Le donne formose e curvy, regolarmente ignorate in questo contesto architettonico meticolosamente progettato, accolsero immediatamente con favore questo approccio più umano e meno standardizzato. Si concentrano sulle proprie esperienze piuttosto che sui pregiudizi.

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Corsi di Pilates per taglie forti, pensati per rassicurare chi ha già familiarità con la materia.

In questa stanza dai soffitti alti e dagli specchi in stile rinascimentale, queste donne formose o curvy, che spesso si sentono fuori posto tra i corpi tonici e le frequentatrici abituali con la loro notevole flessibilità, si mescolano con figure simili a loro. Mentre nelle lezioni tradizionali si irrigidiscono sotto il peso dello sguardo, in queste sessioni private abbracciano pienamente l'arte. I loro corpi non sono più visti come un insieme di difetti, ma come strumenti, alleati in ogni movimento.

Inoltre, Sydney non si è limitata a riservare fasce orarie alle donne curvy in cerca di conferme. Ha anche strutturato le sue lezioni in modo che fossero un momento di accettazione di sé, non di autosabotaggio. I reformer regolabili in altezza eliminano qualsiasi senso di inadeguatezza e hanno un limite di peso più elevato per prevenire l'odio verso se stesse. L'istruttrice, che conduce queste lezioni con un effetto quasi terapeutico, mantiene le partecipanti motivate con affermazioni positive che diventano rapidamente un credo nell'entusiasmo collettivo.

Perché no, il Pilates non è mai stato riservato solo a figure snelle o a chi indossa leggings color pastello taglia XXS. Questo studio dimostra che anche un corpo più robusto può trovare fluidità, forza e grazia sul reformer. Che può mantenere una postura, lavorare sui muscoli profondi, migliorare la mobilità e provare quella famosa sensazione di allineamento che tutti i praticanti ricercano, a prescindere dalla propria taglia.