Perché il nome "Sindrome dell'ovaio policistico" potrebbe presto cambiare

Da tempo criticata per la sua imprecisione, la denominazione della sindrome dell'ovaio policistico sta cambiando. Un consenso globale di esperti ha appena adottato un nuovo nome, considerato più fedele alla realtà della malattia.

Un nuovo nome approvato da un consenso globale

Si tratta di una decisione che riguarda milioni di donne. A metà maggio 2026, un consenso internazionale pubblicato su The Lancet e successivamente presentato al Congresso Europeo di Endocrinologia di Praga ha approvato il cambio di nome per la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS). La condizione è ora chiamata sindrome ovarica metabolica poliendocrina, o PMOS, che può essere tradotto come "sindrome ovarica metabolica poliendocrina", sebbene l'acronimo ufficiale rimanga in inglese.

Questo nuovo nome non è casuale. È il culmine di uno sforzo collettivo senza precedenti, che ha riunito più di 50 organizzazioni di pazienti e professionisti sanitari . Il processo si è basato su sondaggi globali che hanno raccolto decine di migliaia di risposte, nonché su workshop che hanno riunito pazienti e specialisti di diverse discipline, per garantire il più ampio consenso possibile sulla terminologia scelta.

Un nome considerato fuorviante per molti anni

Il termine "ovaie policistiche" è ormai obsoleto perché a lungo considerato impreciso, se non addirittura controproducente. Nonostante il nome, molte pazienti non presentano cisti ovariche, sebbene il termine suggerisca il contrario . Questa confusione ha avuto conseguenze concrete: diagnosi tardive, cure frammentate e una forma di stigmatizzazione della patologia.

Il dibattito non è nuovo. Già negli anni 2010, un gruppo di esperti riunitosi negli Stati Uniti aveva raccomandato di rinominare la patologia , ritenendo che il nome esistente fosse fonte di malintesi e potesse ritardare la diagnosi. Ci sono voluti più di dieci anni di discussioni perché questa intuizione portasse finalmente a una nuova nomenclatura condivisa a livello mondiale.

Una malattia ben più complessa di una semplice "storia di cisti".

Il nocciolo del problema risiede nella natura stessa di questa patologia. Ridurre la malattia alle sole ovaie significava non cogliere il punto essenziale. Si tratta in realtà di un complesso disturbo ormonale con molteplici manifestazioni , che interessa diversi sistemi dell'organismo: endocrino, metabolico, riproduttivo, dermatologico e persino psicologico.

In termini pratici, la condizione può manifestarsi con cicli mestruali irregolari, difficoltà di concepimento, crescita o perdita di capelli di origine ormonale, acne o aumento di peso. È inoltre associata a un aumentato rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la condizione colpisce circa il 10-13% delle donne in età fertile, ma quasi il 70% di esse non sa di esserne affetta. A livello globale, si stima che colpisca oltre 170 milioni di persone , ovvero circa una donna su otto.

Tre anni per adottare il nuovo nome

Cambiare il nome di una malattia così diffusa non è un processo che si realizza dall'oggi al domani. Per questo motivo è stato pianificato un periodo di transizione di tre anni per agevolare il passaggio da PCOS a PMOS. Durante questa fase, le linee guida per la pratica clinica, i materiali di formazione medica e i sistemi internazionali di classificazione della malattia saranno progressivamente aggiornati.

L'obiettivo dichiarato è duplice: migliorare la diagnosi, aiutando medici e pazienti a comprendere meglio la realtà della patologia, e ridurre lo stigma ad essa associato. Chi promuove questo cambiamento spera inoltre che una terminologia più accurata incoraggi la ricerca e porti a interventi più precoci per i rischi metabolici e cardiovascolari.

Un cambiamento che non è accettato da unanime opinione.

Sebbene il nuovo nome sia stato ampiamente elogiato, ha anche sollevato alcune perplessità. Mantenere il termine "ovarico" nella denominazione trascura un'ipotesi avanzata da alcuni studi recenti : la possibile esistenza di una forma maschile della malattia. Per alcuni specialisti, continuare a fare riferimento alle ovaie non affronta adeguatamente questo ambito di ricerca ancora inesplorato.

Questo dibattito illustra la difficoltà del compito: trovare un nome che sia al contempo più preciso del precedente, comprensibile al grande pubblico e sufficientemente flessibile da poter integrare le conoscenze future. Il compromesso raggiunto, PMOS, viene presentato dai suoi sostenitori come un chiaro passo avanti, senza tuttavia pretendere di chiudere definitivamente la discussione scientifica.

Dietro un semplice cambio di lettere si cela un significativo passo avanti per la salute delle donne. Abbandonando un nome ritenuto fuorviante, la comunità medica mira a riflettere meglio la complessità di una condizione a lungo sottovalutata e a facilitarne il riconoscimento. Sebbene l'adozione dell'acronimo PMOS richiederà ancora qualche anno, il movimento è ormai iniziato e potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui milioni di donne vengono diagnosticate e assistite.