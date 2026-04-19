Acufene: perché la Generazione Z sta già mettendo a dura prova il proprio udito?

Fischio persistente, ronzio dopo una serata fuori, sensazione di orecchio tappato... l'acufene non è più un problema che riguarda solo le generazioni più anziane. Sempre più giovani adulti ne soffrono, a volte già a vent'anni, in un mondo in cui il suono è onnipresente.

Una generazione connessa… e altamente esposta al rumore

Probabilmente trascorri buona parte della giornata ascoltando musica, podcast o video. Cuffie wireless, streaming, chiamate... la colonna sonora non si ferma quasi mai. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità , quasi un giovane su due di età compresa tra i 12 e i 35 anni è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi attraverso i propri dispositivi personali. Il rischio? Affaticamento uditivo graduale o, peggio ancora, danni permanenti.

A tutto ciò si aggiungono concerti, festival e serate in discoteca, dove i volumi superano facilmente i 100 decibel. Il corpo umano può sopportarlo occasionalmente, ma l'esposizione ripetuta finisce per danneggiare l'udito.

I segnali di allarme vengono spesso ignorati.

Un leggero fischio dopo un concerto, un ronzio nelle orecchie al ritorno a casa dopo una serata fuori... queste sensazioni sono spesso percepite come "normali". Eppure, possono essere i primi segnali di un danno all'orecchio interno. Questi rumori fantasma sono collegati all'irritazione, o addirittura all'indebolimento, delle cellule ciliate, essenziali per la percezione del suono. E il punto chiave è che questi segnali a volte compaiono anche prima di una vera e propria perdita dell'udito.

Oggi, un numero crescente di studi sta rilevando un aumento dei problemi di udito e dell'acufene tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche in assenza di particolari problemi di salute. In altre parole, il tuo udito potrebbe essere compromesso molto prima che tu te ne accorga.

Un ambiente sonoro costantemente carico

L'esposizione al rumore non si limita alle cuffie. La vita urbana aggiunge un ulteriore livello di stress: traffico, trasporti pubblici, cantieri, spazi pubblici affollati... Milioni di persone vivono in ambienti in cui il rumore supera regolarmente i livelli raccomandati. Questa costante stimolazione uditiva può causare affaticamento uditivo, rendendo il sistema uditivo più vulnerabile ai danni. Il corpo umano è resistente, ma ha bisogno anche di riposo... persino dal rumore.

Quando la comodità tecnologica diventa una trappola

Le cuffie moderne sono progettate per il comfort, con tecnologie come la cancellazione attiva del rumore. Di conseguenza, si sente meno il mondo esterno... ma si tende ad ascoltare per periodi più lunghi e talvolta a volumi più elevati. Questo fenomeno è ben documentato: l'ascolto prolungato ad alto volume aumenta il rischio di danni all'udito, soprattutto nei giovani adulti.

Non è colpa tua, né si tratta di mancanza di attenzione. È un'abitudine che si è radicata in un mondo in cui il suono è ovunque. L'obiettivo non è farti sentire in colpa, ma aiutarti a capire meglio come proteggere il tuo udito.

Preserva il tuo udito senza rinunciare al piacere

Buone notizie: puoi continuare a goderti la musica e la vita sociale senza danneggiare l'udito. Bastano poche semplici abitudini per fare la differenza.

Si consiglia spesso la regola del 60/60: non superare il 60% del volume massimo e limitare l'ascolto a 60 minuti consecutivi prima di fare una pausa.

Ai concerti o ai festival, i tappi per le orecchie specifici per la musica permettono di ridurre il volume senza compromettere la qualità del suono. Potrete continuare ad apprezzare la musica proteggendo al contempo il vostro udito.

E soprattutto, prestate attenzione ai segnali del vostro corpo. Un ronzio persistente, un fastidio insolito o la perdita dell'udito richiedono particolare attenzione.

In breve, l'acufene nei giovani non è più un problema marginale. Gli specialisti lo considerano ormai un vero e proprio problema di salute pubblica, con un'urgente necessità di prevenzione. L'obiettivo non è isolarvi dal mondo o privarvi del piacere. Il vostro corpo merita semplicemente un po' di attenzione, orecchie comprese.